«كامل باي» تحصل على موافقة مبدئية لتقديم حلول الدفع المبسطة

أعلنت شركة «كامل باي»، الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، عن حصولها على الموافقة المبدئية وخدمات (SVF) من مصرف الإمارات المركزي، للحصول على أعلى تراخيص في الدولة ضمن فئتي خدمات تخزين القيمة، ما يمكنها من تقديم خدمات دفع متكاملة، تشمل الرواتب والمدفوعات التجارية والدفع بالتجزئة.

وستقدم «كامل باي» حلول دفع متكاملة للأعمال، تتيح لأصحاب العمل إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات الأخرى بسهولة وكفاءة وامتثال، بينما يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد، والاستفادة من حزمة من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر بساطة وأماناً وراحة.

وقال حسين القمزي، رئيس مجلس الإدارة: تؤكد هذه الموافقة الأولية التزامنا بترسيخ منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار والشمول، ما يتيح تمكين المجتمعات الأقل حظاً، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وأضاف سعدات يعقوب، الشريك المؤسس والمدير: هذه الموافقة تعكس رؤيتنا في بناء منصة دفع إماراتية موثوقة، وتعزز عزمنا على تبسيط الوصول إلى الخدمات المالية للأعمال والموظفين في مختلف أنحاء الدولة، بما يدفع أجندة النمو الشامل للإمارات قدماً.

ومن جانبه قال إحسان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: نسعى من خلال هذه الموافقة إلى تبسيط إدارة المدفوعات للشركات، وتمكين الموظفين من الحصول على خدمات مالية موثوقة وميسرة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للابتكار والشمول.

وقال زيشان رحمن، الشريك المؤسس والرئيس التقني: يعكس هذا الإنجاز التزامنا بأعلى معايير التنفيذ المنضبط، والبنية التحتية الآمنة، والحوكمة الرشيدة، وحماية العملاء، ونركز حالياً على توسيع هذه المعايير لخدمة الشركات والمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات بشكل أفضل.

يؤكد هذا الإنجاز التزام «كامل باي» بدعم الشركات بكفاءة وشفافية، وتمكين الموظفين بالشمول والطمأنينة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في الابتكار المالي والنمو الرقمي.