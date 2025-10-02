«ترايز» تستعرض في دبي رؤيتها لمستقبل التداول المبتكر القائم على الشفافية

تشارك «ترايز Traze» المتخصصة في التداول عبر الإنترنت، والحائزة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من الفئة الأولى، في معرض فوركس دبي 2025، كراعٍ مُميز، الذي سيقام يومي 6 و7 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعد معرض فوركس دبي أحد أهم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الفوركس بالشرق الأوسط، لا سيما أنه يمثل ملتقى عالمياً، يجمع تحت سقف واحد الوسطاء والمتداولين والمستثمرين ومزودي السيولة وشركاء التسويق بالعمولة، والمبتكرين في التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم. وسيحظى المشاركون بفرصة استكشاف أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا المالية، والاستفادة من خبرات ورؤى نخبة من القادة المؤثرين، ما يمنحهم ميزة تنافسية في قلب أحد أهم المراكز المالية العالمية.

وفي خطوة تعكس التزامها بالابتكار والتطور، تستعد «ترايز» لإطلاق مجموعة من أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صُممت خصيصاً لإحداث نقلة نوعية في تجربة التداول لعملائها. وتهدف هذه الابتكارات إلى تزويد المتداولين بأدوات تمنحهم رؤى استباقية، وتُحسّن كفاءتهم التشغيلية، وتوفر لهم استراتيجيات مصممة خصيصاً لهم. ومن المقرر أن يقدم رئيس قسم التسويق، أفشين ستوده، رؤية شاملة لخارطة الطريق المستقبلية للشركة بعنوان: «احتراف التداول بالذكاء الاصطناعي: انتقل باستراتيجيتك إلى المستوى التالي».

وأشار أفشين ستوده رئيس قسم التسويق في «ترايز»، بقوله «بالطبع، سعداء بمشاركتنا كراعٍ مميز في معرض فوركس دبي 2025، خاصة أنها تؤكد على التزام «ترايز» الراسخ تجاه المنطقة، ومجتمع التداول العالمي». وأوضح قائلاً «هدفنا هو تمكين المتداولين من الاستثمار بثقة وذكاء وشفافية وأمان تام، عبر أدوات متقدمة، وإطار تنظيمي يرسخ تلك المعايير. وبفضل المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي، كمركز رائد للابتكار المالي، يُسعدنا أن نسلّط الضوء على دور «ترايز» في قيادة مستقبل التداول الرقمي على مستوى العالم».

من جانبه، صرح أسامة الصيفي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: «يعد هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع المتداولين ورواد القطاع في المنطقة، خاصة أنه يأتي بعد فترة وجيزة من حصول «ترايز» في شهر أبريل الماضي على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات».. وأضاف قائلاً «تواصل «ترايز» تأكيد التزامها بدعم مجتمع التداول المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم حلول مبتكرة وموثوقة، ومنصة تقوم على الثقة الكاملة».