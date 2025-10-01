«ماكس هب» تفتتح مقرها الرسمي في دبي لبناء جسور الابتكار

شهدت دبي افتتاح المقر الرسمي لشركة ماكس هب MAXHUB في دولة الإمارات، والذي يعد مركزاً ابداعياً جديداً للتكنولوجيا المتقدمة ينضم إلى قلب العالم دبي، والمقر يُمثل مركزاً لصياغة المعلومات وتبادلها ومعالجتها وإعادة إنشائها، وجاء شعار الحفل، «واحة جديدة للتعاون»، ليجسّد ليس فقط التكنولوجيا المتقدمة، بل أيضاً منصة تجمع الأفراد للمساهمة في رسم ملامح المستقبل.

وفي حفل الإطلاق الرسمي للمقر، جسّد فيصل خلفان الحمادي — المدير الأول السابق للمشروعات في «اتصالات» ورجل الأعمال الحالي — روح الحدث من خلال كلماته حول التعاون والابتكار، وشدّد الحمادي في كلمته للحضور خلال الحدث على أهمية خلق بيئات تُمكّن قطاعات التعليم والحكومة والمؤسسات من الازدهار عبر حلول أكثر ابتكاراً واتصالاً.

وقال الحمادي: «إنها بداية فصل جديد من التعاون والابتكار». وقد شكّل حضوره، إلى جانب قادة عالميين وإقليميين، دلالة واضحة على الأهمية المتنامية للشراكات التي تجمع بين القيادة والرؤى المتجددة والتكنولوجيا المتطورة».

ووُصِف دخول ماكس هب إلى منطقة الشرق الأوسط بأنه جاء في توقيت استراتيجي مناسب، حيث تتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي، وقوة شرائية عالية، وسوق يتبنى الابتكار.

وأكّد الحدث التزام الشركة طويل الأمد تجاه المنطقة — وهو ما تجسّد في قرارها بإنشاء مقر وفرع كامل مع فريق محلي، بما يعكس التزامها بتلبية احتياجات العملاء وتحقيق نمو مستدام.