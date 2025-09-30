الإمارات مركزاً لاختبارات سلامة بطاريات «تيجو 9 سي اس اتش»

اختارت شيري بصفتها أول شركة صينية تحقق مبيعات خارجية تتجاوز 5 ملايين سيارة دولة الإمارات لتكون أحد 3 مراكز خليجية لإجراء اختبارات بطاريات سيارات «تيجو 9 سي اس اتش» الكهربائية، حيث أصبحت السلامة معياراً أساسياً لقياس القدرات التقنية لدى أي مصنع، وستطلق شيري تحدياً شاملاً متعدد البيئات عبر البر والبحر والجو في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيخضع «تيجو 9 سي اس اتش» TIGGO9 CSH لاختبارات شاملة تبدأ من أساسيات السلامة وحتى أقصى حدود الأداء، ضمن أكثر البيئات قسوة: مياه البحر المالحة ومرتفعة الحرارة في قطر، صحاري الكويت الحارقة، ومدارج الطيران الشاسعة في الإمارات.

وخلال السنوات الأخيرة استجابت دول المنطقة بنشاط لمبادرات خفض الانبعاثات العالمية وسرعت من انتقالها الطاقي، ما عزز نمو سوق السيارات الكهربائية والهجينة وأظهر إمكانات قوية.

وفي الوقت نفسه تشكل الظروف المناخية القاسية والتضاريس الصعبة في المنطقة – مثل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية وتآكل الملح في قطر، والأسطح الصحراوية التي تتجاوز حرارتها 70 درجة مئوية في الكويت – تحديات صارمة أمام سلامة وأداء هذه المركبات.

وانطلاقاً من استراتيجيتها التطويرية «في مكان ما، من أجل مكان ما»، اختارت شيري قطر والكويت والإمارات ساحة لاختبار أقصى حدود الأداء.

ومن خلال محاكاة أقسى البيئات الواقعية تعكس شيري التزامها بتلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز فلسفتها الجوهرية: «السلامة من أجل العائلة» و«ليتمتع الجميع بحماية من فئة الخمس نجوم».

باعتباره SUV رائد من شيري يتميز «تيجو 9 سي اس اتش» ببطارية محمية بغلاف فولاذي عالي القوة مدعّم بإطار من سبائك الألومنيوم بمستوى صناعات الطيران، ما يمنحه مقاومة فائقة للسحق والتشوه.

وبفضل معيار الحماية IP68 تستطيع البطارية البقاء مغمورة في متر من الماء لمدة تصل إلى 48 ساعة دون حدوث قصر كهربائي، مع إمكانية عبور المياه حتى عمق 500 ملم بأمان. كما زُوّد النظام بوحدة لمنع الهروب الحراري وهيكل من الألومنيوم، إضافة إلى نظام تحكم إلكتروني ذكي يراقب حالة البطارية على مدار الساعة لمنع أي دوائر قصيرة محتملة، ومن خلال ابتكارات في السلامة السلبية وإدارة البطارية والمراقبة الذكية، يضمن CSH أعلى درجات الأمان والموثوقية، بما في ذلك مقاومة التآكل ومنع الهروب الحراري.

وتجري شيري اختبارات شاملة للسلامة في ستة ظروف قصوى: الحرارة، البرودة، الجفاف، الرطوبة، السرعة العالية، والطرق الوعرة. هذه الجهود لا تهدف إلى استعراض التقنيات فحسب، بل إلى معالجة مخاوف المستخدمين واحتياجات الأسواق المختلفة. ومن خلال نهج «اختبارات عالمية في ظروف واقعية + تحقق مشترك مع المستخدم»، تسعى شيري لضمان تمتع كل أسرة حول العالم بحماية من فئة الخمس نجوم وتجربة قيادة آمنة.