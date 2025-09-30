مهرجان «مواسم موسكو في الكويت» يستقطب 375 ألف زائر

استضافت الكويت فعاليات مهرجان «مواسم موسكو» الثقافي وذلك في أولى دوراته في منطقة الشرق الأوسط. وقد أتيحت للزوار فرصة تجربة الشاي التقليدي الروسي والتعرف إلى التراث الثقافي الروسي بالإضافة إلى إمكانية التخطيط لرحلة مقبلة إلى موسكو خلال فصل الشتاء. وكان الحفل الموسيقي الذي قدمته أوركسترا موسكو السيمفونية أبرز فعاليات المهرجان. هذا وقد استقطب المهرجان أكثر من 375 ألف زائر، الشيء الذي عكس مدى إقبال الجمهور الكويتي على الثقافة الروسية.

كان جناح «موسكو» في أكبر مركز تجاري في البلاد «مجمع الأفنيوز» أبرز ما استحوذ على اهتمام الزوار. وقد استمتع الحضور هناك بفقرات موسيقية حية لفرق موسيقية محلية تعزف على آلة البالالايكا و تؤدي الأغاني الشعبية، بالإضافة إلى جناح «وقت الشاي في موسكو» الذي قدم للزوار أنواعاً مميزة من الشاي والحلويات والسكاكر التقليدية. كما أتيحت للجميع فرصة القيام بجولة افتراضية في شوارع العاصمة الروسية إلى جانب المشاركة في مسابقات ثقافية.

أبرز معرض الصور الفوتوغرافية «حكاية شتاء في موسكو» للزوار جمال مدينة موسكو في فصل الشتاء. كما استطاع الزوار في قاعة المعرض التعبير عن رغباتهم في القيام برحلة إلى العاصمة الروسية في المستقبل.

وقال عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب: «يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة وفي هذا الفعالية الثقافية، حيث تقدم لنا أوركسترا موسكو السيمفونية أحد عروضها الفنية الرائعة، وهو الشيء الذي يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين دولة الكويت والاتحاد الروسي، بالإضافة إلى عمق الروابط التاريخية التي تربط بلدينا الصديقين».

قال فلاديمير جيلتوف سفير روسيا لدى دولة الكويت: «تُعد موسكو اليوم واحدة من أعظم مدن العالم. فهي مدينة نابضة بالحياة ومتطورة وتحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي العريق. ويأتي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة موسكو، كما أننا سعداء للغاية بزيادة عدد السياح القادمين من منطقة الخليج بما فيهم السياح من دولة الكويت».

وأكد يفغيني كوزلوف النائب الأول لرئيس مكتب عمدة مدينة موسكو ورئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو على أن: «مهرجان» مواسم موسكو في الكويت «يقدم مثالاً ممتازاً على الجهود التي تبذلها لجنة السياحة في مدينة موسكو بغية ترسيخ مكانة موسكو كوجهة سياحية مميزة للسياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط».

قال بولات نورموخانوف نائب رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو: «يُعدّ مهرجان «مواسم موسكو في الكويت»، الذي يُنظّم بتوجيهات من عمدة مدينة موسكو وبالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية في الكويت منصة واسعة النطاق للحوار الثقافي وفرصة للتعرّف إلى ثقافة موسكو الغنية وروعة ضيافتها. ونحن على ثقة بأن تنظيم هذا المهرجان في الكويت عزّز من التزامنا بتعزيز التعاون بين البلدين، كما أننا نتطلع بشوق لاستقبال ضيوف المهرجان في موسكو».