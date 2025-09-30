80 علامة تجارية تشارك في معرض «ساند» بدبي

تشهد دبي انطلاق معرض «ساند» SAND في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر في مسرح «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام، ويضم أكثر من 80 علامة تجارية عالمية ستعرض منتجاتها في أول فعالية تجارية للشركات في منطقة الشرق الأوسط مخصصة لبيع ملابس المنتجعات وأسلوب الحياة. ويهدف إلى تعزيز التواصل، وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو، وتسليط الضوء على الطلب المتزايد على أزياء العطلات والرفاهية في المنطقة.

وقال كريم حطاب، المؤسس الشريك لمعرض «ساند» التجاري: «لطالما كان الشرق الأوسط وجهة عالمية في مجالات الرفاهية، والترفيه، والسفر. ومن خلال معرض «ساند»، نقدم لهذه المنطقة النابضة بالحياة أول منصة مخصصة لبيع أزياء المنتجعات وأسلوب الحياة، لتكون جسراً يصل العلامات التجارية العالمية بالشركاء المناسبين، ويمنح المواهب المحلية فرصة التوسع عالمياً».

وأضاف إياد غراهني، الشريك المؤسس لمعرض «ساند» التجاري، قائلاً: «تعد دبي وجهة مثالية، حيث تتلاقى ثقافة الشاطئ والأناقة على مدار العام تحت أشعة الشمس. ويجمع معرض «ساند» بين الأسماء العريقة والمواهب الناشئة، ليقدم عرضاً يعكس الروح العالمية والزخم الإبداعي الذي يرسم مستقبل أزياء المنتجعات اليوم».

وتعكس المجموعة المتكاملة المشاركة في الحدث النطاق العالمي والثراء الجمالي لأزياء المنتجعات اليوم، بدءاً من الاستوديوهات الحرفية المتخصصة وصولاً إلى العلامات الدولية الراسخة، حيث تجمع كوكبة المحترفين المشاركين في معرض هذا العام بين أسماء عريقة واكتشافات جديدة. تشارك علامة Oceanus اللندنية، التي تعيد تعريف ملابس السباحة ببراعة تجمع بين التطريز بالكريستال واستخدام الأقمشة المعاد تدويرها، إلى جانب علامة La Revêche الإيطالية، المعروفة بحرفية أزيائها المتقنة والمزينة بتفاصيل زهرية راقية. ومن جهة أخرى، تقدم علامة Bond-eye تصاميم جريئة ولافتة مصنوعة من مواد مستدامة، في حين تجسد علامة Isabel Beachwear أناقة البحر الأبيض المتوسط البسيطة. وبلمسة حرفية، تستعرض علامة My Beachy Side مجموعات مستوحاة من تقنية الكروشيه لتمكين الحرفيات، في حين تقدم علامة Lisa Marie Fernandez أناقة نيويورك من خلال ملابس السباحة وفساتين الكتان المخصصة للمنتجعات.