«أمانات القابضة» تطرح شركة تابعة للاكتتاب في السوق السعودي





أعلنت شركة «أمانات القابضة» أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل «المسار الشامل للتعليم»، قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب تسجيل أسهمها وطرحها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تداول).

وتتيح موافقة هيئة السوق المالية للشركة طرح 30,720,400 سهم كجزء من الطرح العام الأولي وتمثل ما مجموعه 30% من رأس المال المصدر للشركة.



وشركة أمانات القابضة هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.



وتعد «المسار الشامل للتعليم» المزود الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكبر مزود خاص لخدمات الاحتياجات التعليمية الخاصة في المملكة العربية السعودية، والمزود الأول للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخدم شركة «المسار» أكثر من 23.000 طالب من خلال محفظتها التي تضم شركة تنمية الإنسان (المملوكة بنسبة 60%)، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاص التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل عبر مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية؛ وجامعة ميدلسكس دبي (المملوكة بنسبة 100%)، وهي أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة نما القابضة (المملوكة بنسبة 35%)، المزود الرائد للتعليم العالي عبر خمسة فروع جامعية في أبوظبي والعين ودبي، بما في ذلك جامعة أبوظبي وجامعة ليوا.

وتسعى «المسار للتعليم» إلى رفع مستوى جودة التعليم المتخصص وجعله متاحاً وبأسعار معقولة في القطاعات التي تعاني نقصاً في هذه الخدمات. وانسجاماً مع الأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم «المسار للتعليم» في بناء كوادر بشرية مؤهلة في المنطقة.