قمة اسوس لتقنية الذكاء الاصطناعي تطلق خدمات احترافية في دبي

شهدت دبي فعاليات قمة اسوس التقنية الافتتاحية للذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية، من بينها إنفيديا وإي إم دي ومايكرون وويكا وفوكس لينك وشنايدر إلكتريك وداتا دايركت نتوركس، حيث قادت «اسوس» حواراً استراتيجياً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي، مؤكدة أهمية تعزيز الاستقلالية الوطنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها وحوكمتها، حيث أعلنت اسوس إطلاق خدماتها الاحترافية المتكاملة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، في خطوة تعزز ريادتها العالمية في دعم مسارات التحول الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال باول جو، النائب الأول للرئيس والرئيس المشارك لمجموعة المنصات المفتوحة: «لقد تطور الذكاء الاصطناعي السيادي من كونه ميزة استراتيجية إلى ضرورة وطنية. وتقدم اسوس، عبر خبرتها الهندسية العميقة وشراكاتها القوية مع منظومة العمل، بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تواكب المستقبل وتلبي أكثر المتطلبات صرامة في مجالات الأمن والأداء والامتثال، بما يضمن ريادة شركائنا لثورة الذكاء الاصطناعي».

وخلال القمة، استعرضت «اسوس» حلول البنية التحتية المتكاملة، مؤكدة التزامها بتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر التعاون الوثيق مع شركاء المنظومة. وتقدم الشركة بنية تحتية شاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، متوافقة مع السياسات المحلية وأعلى معايير الأمن، وتشمل الحوسبة عالية الأداء والتخزين القابل للتوسع وصولاً إلى الطاقة المستدامة وتقنيات التبريد من الجيل الجديد.

وتنعكس خبرة الشركة في هذا المجال عبر سبعة مشاريع وطنية ناجحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، من بينها مبادرات بارزة في الحوسبة الفائقة مثل «تايوانيا 2» و«فوررنر 1»، ما يعزز ريادتها في مجالات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي.

وخلال القمة، عرضت دراسات حالة من قطاعات متعددة تشمل القطاع الحكومي، وقطاع التصنيع، والمدن الذكية، وقطاع الرعاية الصحية، بما يؤكد خبرة الشركة في تقديم حلول عملية للذكاء الاصطناعي السيادي. ولعملاء الحوسبة الفائقة، أطلقت الشركة معياراً جديداً في سرعة نشر مراكز البيانات عبر منصة مركز اسوس لنشر البنية التحتية. ومن خلال هذه المنصة، أتمت الشركة عملية تركيب مخصصة واسعة النطاق لوحدات الذكاء الاصطناعي من «اسوس» المزودة بأنظمة NVIDIA GB200 NVL72 في غضون 30 دقيقة فقط — شاملة نشر نظام التشغيل، وتهيئة الذاكرة والتخزين، وتكامل الشبكة، وتثبيت برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسوميات/إنفيني باند، وإعدادات الأمان لإدارة الحسابات. وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، يستطيع العملاء تسريع دخول منتجاتهم إلى السوق وتحقيق تفوق تشغيلي.

وفي قطاع الرعاية الصحية، أبرمت الشركة شراكة مع مراكز أبحاث وطنية لتطوير الأبحاث والطب الدقيق عبر منصة ذكاء اصطناعي متقدمة طورتها داخلياً. وأتاحت هذه المنصة تحقيق إنجازات رائدة في تحليل الجينوم، والمحاكاة الجزيئية، وتوصيف الصور، ومعالجة اللغة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية.