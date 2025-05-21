«إندكس 2025» يستشرف من دبي مستقبل قطاع التصميم الداخلي



تنطلق فعاليات «إندكس»، الفعالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع الأثاث والتصميم الداخلي، في مركز دبي التجاري العالمي 27 الجاري، ليقدم المعرض سلسلة محادثات ديزاين توكس التي تمتد 3 أيام. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آفاق قطاع التصميم الداخلي، بدءاً من تأثير الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى تطور مفهوم الاستدامة.



ويقدم المعرض الرائد ملتقى تجارياً رئيسياً لقطاع التصميم الداخلي منذ أكثر من 30 عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر مساحة مخصصة تجمع المعماريين والمصممين والمطورين وتجار التجزئة في المنطقة، وتتيح لهم فرصة التواصل وإبرام الصفقات التجارية الكبرى مع أبرز العلامات والمصنعين والموردين على مستوى العالم.



التكنولوجيا والاستدامة

وتستكشف فعالية إندكس ديزاين توكس لهذا العام أهمية الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة، وقدرة هذه العناصر على إحداث نقلة نوعية في طريقة إعداد وتنفيذ التصاميم ضمن سوق التصميم الداخلي المزدهرة في المنطقة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.97 مليارات دولار بحلول 2030.

ويحتضن المعرض منصة إندكس ديزاين توكس، التي تم إنشاؤها هذا العام من قبل شركة فور سبيس وبرعاية شركة جيبيريت. وتستضيف المنصة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال التصميم في المنطقة، حيث يناقشون عدة مواضيع تشمل توسيع العلامات التجارية، والتواصل مع العملاء، والاستدامة، وإعادة تعريف مفهوم الرفاهية، وتطور قطاعي الضيافة والتصميم السكني. وتشهد دورة هذا العام مشاركة عدد كبير، يصل تقريباً إلى النصف، من المتحدثين الجدد، الذين يطرحون أفكارهم الإبداعية عن طريق المنصة للمرة الأولى.



قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المتحدثين تريستان دو بليسيس، المصمم الشهير في جنوب أفريقيا؛ وبول بولدي، الرئيس العالمي لمستقبل الضيافة في شركة بينوي؛ وديفيد ليسارد، المعماري والمصمم لدى شركة إتش بلس إيه؛ وكريستينا إسبينوزا-إيرلاندا، المعمارية الحائزة على جوائز لدى شركة غاج؛ وماريسكا ستوفل، المهندسة المعمارية الرئيسية في شركة كيلا ديزاين؛ وجوناثان أشمور، مؤسس شركة أناركيتكت؛ ورباح سعيد، مؤسسة شركة ستايلد هابيتات؛ وأمير الشرفاء، مسؤول التصميم في شركة دانوب العقارية؛ وأليخاندرو جارسيا جاديا، كبير المسؤولين لدى شركة أتكنز رياليس؛ ونادية شفيق، مديرة التصميم لمجموعة أمنيات؛ وفابيو جريلي، رئيس قسم التصميم والتطوير في شركة إعمار؛ وداريو بيريجو، رئيس قسم تصميم الضيافة في شركة عزيزي للتطوير العقاري؛ ومارتن لويس دو بليسيس من داماك العقارية.



وتقام إحدى الجلسات الحوارية المرتقبة بالشراكة مع المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وهي بعنوان «التصميم عبر الأجيال: حوار حول مستقبل الهندسة المعمارية». وتوفر هذه الجلسة للحضور تحليلات معمقة حول دور المعماريين الناشئين في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.



منصة للتواصل

وقالت مريم الإرحيم، نائب الرئيس لشؤون الطلاب والمنتسبين في مجلس المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين: «تمثل فعالية ديزاين توكس منصة مثالية للتواصل بين المعماريين من مختلف الأجيال. وأتطلع إلى المشاركة في النقاشات حول دور المتخصصين الناشئين في دفع عجلة الابتكار، مع الاستفادة من خبرات قادة ورواد القطاع. ويشكل هذا النوع من تبادل الخبرات عاملاً رئيسياً في تقديم تصاميم مدروسة ومستدامة وفعالة، وتعزيز جودة المنشآت مستقبلاً».

كما تنطلق جلسة أخرى بعنوان «الاستدامة الشاملة: الطريق أمام الهندسة المعمارية نحو مستقبل صديق للبيئة».

ومن جانبه، يشارك تريستان دو بليسيس، مؤسس شركة تريستان دو بليسيس، في جلسة حوارية بعنوان: «تصميم وجهات تناول الطعام والشراب التي تقدم سرديات معمارية مميزة». وفي هذا السياق، قال دو بليسيس: «يشكل معرض إندكس منصة مميزة تجمع الجهات المعنية في القطاع لإجراء نقاشات فعالة، تتناول التوجهات والأفكار التي تساعد في تقديم تصاميم مؤثرة».



وقالت إيلين أوكونيل، النائب الأول لرئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض إندكس: «تتناول فعالية ديزاين توكس لهذا العام أهم الحوارات الرامية إلى الارتقاء بمستقبل قطاع التصميم، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى الحضور الإقليمي وغير ذلك. وتوفر هذه المساحة الملتقى الأمثل لمجتمع التصميم في المنطقة، بهدف تخطي الحواجز التقليدية في القطاع وتبادل الأفكار وإرساء مفهومٍ جديد حول الإنجازات التي يمكن تحقيقها».

ويُقام معرض إندكس 2025 بالتزامن مع معرض الفنادق ومعرض ورك سبيس، ما يتيح للحضور فرصة الوصول إلى المنظومة الكاملة للتصميم والتجهيزات والضيافة، إلى جانب إمكانية فريدة للتواصل وإبرام الصفقات لكل من المشترين والعلامات التجارية على حدٍ سواء.