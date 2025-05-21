"اصنع في الإمارات" يحتضن مشروع "دوكتور" لتحويل الحاويات لمستشفيات متنقلة تخدم أفريقيا

أكد الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، أن مبادرة "اصنع في الإمارات 2025" تمثل منصة إستراتيجية لتقديم حلول محلية فعالة لمواجهة تحديات عالمية، وتُجسد روح الابتكار والمسؤولية، وتوفر بيئة محفزة لإطلاق أفكار خلاقة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المجموعة تنشط في عدة دول أفريقية وكانت تواجه صعوبات لوجستية في الوصول إلى بعض المناطق التي تنفذ فيها دولة الإمارات مشاريع إنسانية بارزة، لافتا إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، تم إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي تحت اسم "دوكتور" (Doctour)، يقوم على تحويل الحاويات إلى وحدات طبية متنقلة تُستخدم كمستشفيات، وهو ابتكار يهدف إلى تسهيل إيصال الرعاية الصحية إلى المناطق النائية، بجانب دعم الاقتصادات المحلية من خلال توفير فرص عمل للكفاءات المحلية.

وأكد فاياليل أن مشروع "دوكتور" يُعد نموذجًا رائدًا ومبتكرًا تم الإعلان عنه مؤخرًا، وسيُحدث تحولًا نوعيًا في تقديم الرعاية الصحية للمحرومين منها في المناطق البعيدة، لاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء والمناطق التي تواجه أزمات إنسانية تعرقل وصول الخدمات الطبية الأساسية.

وعبّر عن تقديره العميق للقيادة الرشيدة لتوفير هذا المنبر الحيوي الذي يسهم في تعزيز القيمة المحلية داخل الدولة، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة دعم هذه المبادرات ورؤية تطورها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن برجيل بدأت مسيرتها في التصنيع الدوائي وتوسعت لاحقًا لإنتاج خلايا "CAR T"، وهي تقنية متقدمة في مجال العلاج المناعي للسرطان.

من جانبه، أكد عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، في تصريح لـ " وام "، اعتزاز المجموعة بكونها جزءاً من المنظومة الصناعية الوطنية، معرباً عن فخره برؤية حاوية طبية إماراتية تقف وسط البحر، كرمز لقدرة الصناعة الإماراتية على الوصول إلى أبعد النقاط.

وأوضح أن هذا المشروع يعكس التزام برجيل القابضة بتوسيع نطاق خدماتها ليشمل مختلف أنحاء القارة الأفريقية، بما في ذلك شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن التعاون الإستراتيجي مع شركة موانئ أبوظبي، تحت مظلة شركة أدنوك، يأتي في إطار شراكة واعدة تم توقيعها لتعزيز الخدمات الصحية المتنقلة.

وشدد على أن هذه الخطوة تشكل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الصحي واللوجستي، وتؤكد على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة بين برجيل القابضة وموانئ أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في الخدمات الإنسانية والتنموية.