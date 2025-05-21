“أدنوك للتوزيع” : تصنيع زيوت "أدنوك فويجر" عالية الجودة وتصديرها إلى 47 سوقاً عالمياً

أكدت شركة “أدنوك للتوزيع”، التزامها بدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال مشاركتها في “اصنع في الإمارات 2025”، والذي يُعد منصة وطنية رائدة لتحفيز الابتكار وتمكين الكفاءات الإماراتية.

وقال سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للتوزيع” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مشاركة الشركة في " اصنع في الإمارات" تأتي ترجمةً لإستراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني وتمكين رواد الأعمال الشباب، إلى جانب تسليط الضوء على مساهماتها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار الصناعي.

وأضاف أن “أدنوك للتوزيع” تركز على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية من خلال مبادرات نوعية منها تصنيع زيوت “أدنوك فويجر” داخل الدولة، مع توفر خطوط إنتاج إضافية في جمهورية مصر العربية وتصديرها إلى 47 سوقاً عالمياً، بالإضافة إلى إطلاق زيت “فويجر بلاتينيوم بلاس إيكو”، الذي يُعد من أوائل الزيوت في العالم الملتزمة بأحدث معايير الأداء البيئي والجودة.

وأوضح أن أدنوك للتوزيع بنهاية الشهر الجاري تعتزم ، توفير زيوت "أدنوك فويجر" بشكل رسمي عبر موزِّعين مُستقلين في مصر، مما يوسع نطاق العلامة التجارية خارج محطات أدنوك للتوزيع ، مشيرا إلى أن الشراكات مع الشركات الناشئة والعلامات المحلية تعكس حرص “أدنوك للتوزيع” على الاستثمار في المواهب الإماراتية وتمكينها

وأضاف اللمكي، فخورون بالمشاركة في دعم أهداف الإمارات الصناعية والابتكارية، وملتزمون بتحويل واحة أدنوك إلى منصة مستدامة لعرض أفضل ما في الإمارات من منتجات وخدمات.

وتستعرض " أدنوك للتوزيع" خلال "اصنع في الإمارات" مبادراتها المتنوعة، من بينها متجر “واحة أدنوك”، الذي يُعد أول متجر فوري للتجزئة يعرض منتجات محلية 100%، بما يشمل القهوة الإماراتية والمأكولات والمشروبات المصنعة محلياً، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الصناعات الوطنية.

كما أعلنت “أدنوك للتوزيع” عن شراكة مع الهيئة الاتحادية للشباب لعرض منتجات علامات تجارية إماراتية ناشئة مثل “نحالي الإمارات”، و“البنا براذرز”، و“دقوس ليوا” و”نُوى”، ضمن مبادرة “ركن الشباب”، مع التوسع لاحقاً لعرض هذه المنتجات في فروع مختارة لمدة 3 أشهر.

وتتضمن المبادرات الأخرى التعاون مع “مزارع العين” لتوريد مكونات الأغذية والمشروبات في “واحة أدنوك”، في إطار دعم الأمن الغذائي المحلي، إلى جانب تعاون مع منصة “نون” لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في خدمات التوصيل الرقمي.