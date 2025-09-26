أسهم أوروبا ترتفع من قاع 3 أسابيع بدعم الخدمات المالية والصناعة



تعافت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مدعومة بدفعة من أسهم قطاعي الخدمات المالية والصناعة، غير أن الضربة التي تلقتها أسهم الرعاية الصحية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة حد من المكاسب.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 552 نقطة.

وكانت أسهم شركات التأمين الأوروبية من بين الشركات التي قادت المكاسب في التعاملات المبكرة، إذ ارتفعت 1.2 % بعد انخفاض خلال الجلسات الثلاث الماضية.



وارتفعت أسهم قطاع الإنشاءات ومواد البناء 0.8 % بعد انخفاضها بنحو 1.5 % في الجلسة السابقة.

وفي قطاع الصلب، ارتفع سهما تيسينكروب وسالزجيتر 1.3 % و2.6 % على الترتيب بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25 % و50 % على الصلب الصيني والمنتجات ذات الصلة.

الرعاية الصحية



في غضون ذلك، انخفضت أسهم الرعاية الصحية 0.2 % بعد أن كشف ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية، ومنها رسوم جمركية 100 % على الأدوية من العلامات التجارية.

كما أعلن فرض رسوم 25 % على الشاحنات الثقيلة، ما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي تصنيع الشاحنات دايملر تراك وتراتون بأكثر من 2% لكل منهما.



واختتم المؤشر توبكس الياباني واسع النطاق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من ضغوط من أسهم شركات الأدوية بعد فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة على القطاع خلال الليلة الماضية.

ومع ذلك، تراجع مؤشر نيكاي الياباني المثقل بأسهم التكنولوجيا بشكل حاد عن الإغلاق القياسي المرتفع الذي شهده الخميس، إذ اقتفت أسهم قطاع الرقائق أثر أداء محبط من نظرائها في الولايات المتحدة في الليلة الماضية.

وارتفع مؤشر توبكس 0.05 % ليغلق عند 3187.02 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3205.63.

على النقيض من ذلك، انخفض مؤشر نيكاي 0.9 % ليغلق عند 45354.99 نقطة، بعد أن أغلق عند 45754.93 في الجلسة السابقة.



رسوم الأدوية

وكان قطاع الأدوية بالقرب من قاع القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية بانخفاض بنسبة 1.4 %. ومع ذلك، تباين رد فعل السوق على نطاق واسع داخل القطاع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءة اختراع اعتباراً من الأول من أكتوبر.

وزادت الآثار المترتبة على ذلك تعقيداً بسبب تأكيد المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا على أن بلاده حصلت على وضع الدولة الأعلى أفضلية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الرقائق والأدوية.

وانخفض سهم شركة تشوجاي للأدوية المحدودة 4.8 %، وهبط أيضاً سهم سوميتومو فارما 3.5 % وتراجع سهم أوتسوكا القابضة 2.9 %، لكن سهم تاكيداً للصناعات الدوائية أنهى التعامل على انخفاض 0.1 % فقط بينما قفز سهم شيونوجي 1%.

وقال ستيفن باركر المحلل لدى جيفريز إن من المستبعد أن يؤدي إعلان ترامب إلى فرض رسوم جمركية «مرهقة» على صناعة الأدوية اليابانية، إلا أنه من الطبيعي ألا يستطيع المستثمرون تجاهل المخاطر.

وبالنسبة للمؤشر نيكاي، كان للانخفاض الحاد بين الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير أكبر، إذ هوى سهم ليزرتك 8.4 %، وتراجع سهم سومكو 7.5 %، وانخفض سهم ديسكو 7.1 % ليقود الانخفاضات بين أسهم المؤشر.



تراجع صيني

وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية عند الإغلاق، لكنها أنهت الأسبوع قريبة من أعلى مستوياتها في 3 سنوات ونصف، مع تفاؤل المستثمرين إزاء النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» -يمثل أداء أكبر 300 شركة مدرجة في بورصتي «شنغهاي» و«شنتشن»- بنسبة 0.95% عند 4550 نقطة، لكنه ارتفع منذ بداية الأسبوع بأكثر من 1%، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.

وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.65% عند 3828 نقطة، وهبط مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 1.55% عند 2470 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بنسبة 7% خلال الأسبوع، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 70% منذ بداية العام الجاري، بحسب «رويترز».

ورغم أن الأسهم المدرجة في هونج كونج حققت تاريخياً أداءً أفضل خلال دورات خفض الفائدة الأمريكية، أبقى محللو «يو بي إس» على تفضيلهم للأسهم الصينية، مستندين إلى توقعات بدعم أقوى من تدفقات المستثمرين الأفراد المحليين مقارنة بمشاركة المؤسسات الأجنبية.