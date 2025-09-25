إطلاق أول جي دبليو ماريوت ريزيدنس في دبي

أعلنت «سي جي» العالمية للتطوير عن توسيع حضورها في المنطقة مع توقيع اتفاقية رسمية مع ماريوت العالمية لإطلاق أول جي دبليو ماريوت ريزيدنس في دبي. وشمل الحدث البارز الكشف عن أول جي دبليو ماريوت ريزيدنس في دبي آيلاند بالإضافة إلى إطلاق الشعار الجديد للشركة.

وتأسست «سي جي» العالمية للتطوير عام 1995 ولها سجل حافل عالمي في تطوير أكثر من مليوني قدم مربع من المشاريع بقيمة مبيعات تتجاوز مليار دولار أمريكي. وبعد أكثر من عقدين من التواجد القوي في منطقة الشرق الأوسط، يمثل هذا المشروع معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة في دبي ويعزز من توسع الشركة في السوق العقارية، حيث تمتلك وتدير محفظة متنوعة تضم أكثر من 209 فنادق ومنتجعات في 130 وجهة حول العالم، بما يقارب 15.000 مفتاح فندقي. وتشمل عملياتها الحالية والمشاريع قيد التطوير مواقع في دبي، جزر المالديف، سريلانكا، الهند، نيبال، نيويورك، وكينيا.

وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات – منطقة الشرق الأوسط والفخامة – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت العالمية: «تظل دبي واحدة من أكثر الأسواق السكنية ديناميكية على مستوى العالم ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع «سي جي» للضيافة لإطلاق أول جي دبليو ماريوت ريزيدنس في المدينة. ستسهم أول جي دبليو ماريوت ريزيدنس في جزر دبي في رفع مستوى الفخامة السكنية في دبي من خلال تقديم مساحات معيشة مصممة بعناية لتعزيز الوعي والراحة ورفع جودة الحياة اليومية للسكان».

وبرزت جزر دبي واحدة من أكثر الوجهات الواعدة في دبي مع تسجيل زيادة مطردة في الطلب على المشاريع السكنية والسياحية على حد سواء. ويجعل من قوة البنية التحتية في المنطقة والموقع الخلاب على الواجهة المائية، وتوافقها مع خطة دبي الحضرية 2040، المشاريع الفاخرة في الجزر أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد وعوائد قائمة على أسلوب الحياة.

ومع إعادة تعريف جزر دبي لمفهوم الحياة على الواجهة المائية، ستضع The Residences معياراً جديداً للمعيشة الراقية والتميز المعماري.