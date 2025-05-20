لونيت وبروكفيلد تعتزمان إطلاق مشروع مشترك برأسمال مليار دولار



أعلنت «بروكفيلد لإدارة الأصول»، من خلال استراتيجيتها للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، و«لونيت»، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار، عن مشروع مشترك يبلغ إجمالي رأس ماله المتوقع مليار دولار، ويهدف إلى الاستثمار في قطاع العقارات السكنية في الشرق الأوسط.



وسيركز المشروع المشترك على تطوير أصول سكنية عالية الجودة «للبناء بغرض البيع» والاستفادة من فرص «الشراء بغرض البيع» في دولة الإمارات والسعودية وأسواق أخرى في الشرق الأوسط. وستخصص لونيت استثماراً أساسياً كبيراً في المشروع، حيث ستقوم بتوظيف شبكتها الإقليمية وقدراتها للمساهمة في تعزيز جهود التسويق التجاري وجمع رأس المال.



وسيُنشئ المشروع المشترك فريقاً متخصصاً لتطوير هذه الأصول وإدارتها بهدف الاستفادة من الاتجاهات المواتية في سوق العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط المدفوعة بالأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني المتنامي. وتواصل المنطقة استقطاب اهتمام عالمي لافت باعتبارها وجهة استثمارية ناشئة، وينعكس ذلك من خلال المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي تصدّرت الوجهات المفضلة لأصحاب الثروات على مستوى العالم في 2024.



نمو قوي

وتشهد العقارات السكنية الفاخرة في المنطقة ارتفاعاً قوياً في قيمة رأس مالها ونمواً إيجابياً في مستوى الإيجارات مع معدلات إشغال عالية، في حين ما زالت أسعار العقارات تنافسية للغاية مقارنة بالمدن الأخرى حول العالم، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية، وقد ارتفعت قيمة العقارات السكنية الفاخرة في دبي وأبوظبي، وهما السوقان الرئيسيان اللذان يركز عليهما المشروع الجديد، بنسبة 18.0% و11.1% على التوالي في 2024، وما زال الأداء القوي لهذه العقارات مستمراً عام 2025.

ويأتي المشروع المشترك الجديد بعد استحواذ لونيت في مارس 2024 على حصة 24.5% في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وجهة الأعمال والحياة الفاخرة العالمية في مركز دبي المالي العالمي.



سجل حافل

وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في «لونيت»: «تعكس شراكتنا مع بروكفيلد مدى قدرتنا على توفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من خلال التعاون مع شركات إدارة استثمارات تمتلك خبرة واسعة في السوق. ولا شك أن قطاع العقارات السكنية في الشرق الأوسط يتيح فرصاً استثمارية مواتية للغاية، بفضل الآفاق الاقتصادية الواعدة للمنطقة ومكانتها المتنامية كمركز عالمي لأصحاب الثروات والمواهب».



توفير القيمة

وقال جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بروكفيلد: «يكتسب تعاوننا مع لونيت أهمية كبيرة في ظل توسعنا المستمر في قطاع العقارات السكنية عالية الجودة وازدياد عدد الباحثين عن عقارات فاخرة ومتميزة. ونحن جاهزون تماماً لتوفير أصول ذات جودة عالية تلبي حجم الطلب الحالي من خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الأسهم الخاصة وتطوير وإدارة العقارات حول العالم. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير قيمة للمستثمرين على المدى البعيد، وتلبية احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم المتنامية».

يذكر أن بروكفيلد تتمتع بحضور لافت وشراكات راسخة في قطاعات مختلفة في المنطقة، كما تبلغ قيمة الأصول التي تديرها في مجالات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية 15 مليار دولار.