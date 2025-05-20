مجموعة موانئ أبوظبي وبرجيل القابضة تطلقان مشروع «دوكتور»



أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة برجيل القابضة، عن إطلاق مشروعهما المشترك للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية «دوكتور»، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» وقد تم الكشف رسمياً عن المشروع في جناح برجيل القابضة، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.



وسيمثل مشروع «دوكتور» منصة واعدة لرفد قطاع الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، حيث يهدف إلى إعادة تصور طريقة تقديم الخدمات الطبية وتحقيق الاستفادة المُثلى من البنية التحتية الطبية لصالح المجتمعات في جميع أنحاء قارة أفريقيا. ويعد «دوكتور» منصة شاملة لسلسلة التوريد، تجمع بين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة، والتدريب السريري والاستجابة للطوارئ في منظومة واحدة فريدة من نوعها.



سجل حافل

سيتم تنفيذ أعمال مشروع «دوكتور» ضمن عمليات «أوبيرونيكس»، التابعة لمجموعة «برجيل القابضة» وذراعها لإدارة خدمات الرعاية الصحية، والتي تتمتع بسجل حافل في إدارة مشاريع الرعاية الصحية واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا. وسيحظى المشروع المشترك بدعم البنية التحتية اللوجستية الشاملة لمجموعة موانئ أبوظبي، وحضورها الواسع في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء القارة.



منصة واعدة

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «نتطلع إلى أن يقوم مشروع «دوكتور» بإحداث أثر حقيقي وتقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لمن يحتاجونها. وسنعمل على الجمع بين إمكاناتنا اللوجستية الشاملة مع الخبرة الطبية الواسعة لمجموعة برجيل، لنؤسس منصةً واعدة ستحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية في قارة إفريقيا. كما يُمثل هذا المشروع حلاً عملياً وقابلاً للتطوير يُلبي الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية، ويُجسد التزامنا المُشترك بتوفير أنظمة رعاية طبية مرنة، تخدم كافة المجتمعات في قارة أفريقيا، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تفعيل العمل الإنساني على كافة الصُّعد».

الجاهزية الدائمة

وقال دكتور شمشير فاياليل: «يمثل مشروع «دوكتور» نموذجاً رائداً سيكون له أثر كبير على الساحة، حيث سيكون منصة متكاملة تجمع بين الأنظمة الطبية المتقدمة والإمكانات اللوجستية الشاملة والنطاق التشغيلي الواسع. ونسعى من خلال هذا المشروع الواعد إلى توفير خدمات رعاية صحية تتميز بالاستقرار والجاهزية الدائمة والشراكة الراسخة بين جميع الأطراف، لنخدم معاً تلك المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها».



وبالإضافة إلى دوره الرئيسي في توفير الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، سيسعى المشروع أيضاً إلى إنشاء وحدات طبية في مناطق عمليات مجموعة موانئ أبوظبي في أفريقيا، يوفر من خلالها مجموعة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية الطبية والسياحة العلاجية. كما سيستكشف المشروع الفرص الناشئة في الأسواق الأفريقية بهدف المساهمة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لمنظومة الرعاية الصحية في المنطقة.