علامة محلية تعيد تعريف مفهوم حماية الأجهزة الذكية

أعلنت «بير»، العلامة المحلية في مجال حماية الأجهزة الذكية، عن الإطلاق الرسمي لمجموعتها المخصصة لهاتف آيفون 17. وتقدم هذه العلامة التجارية المملوكة من قبل شركة أعمال عرضاً استثنائياً يعيد تعريف مفهوم حماية الأجهزة من خلال نظام ضمان مميز، وهو الاستبدال المجاني مدى الحياة، مع خدمة تركيب احترافية متاحة عبر شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 50 فرعاً في كل من الإمارات وقطر وعمان. وبفضل ما يزيد على 13 عاماً من الخبرة وسجل حافل بحماية أكثر من 1.5 مليون جهاز، تستعد «بير» لتقديم حقبة جديدة من الحماية بلا قلق، مع ضمان راحة البال مدى الحياة.

تكمن قوة «بير» في نهجها القائم على الخدمة أولاً. ويبدأ ذلك بعملية تركيب دقيقة ينفذها فريق من الخبراء المدربين باحترافية عالية. وبفضل أحدث الأجهزة القادرة على دعم أكثر من 5.000 موديل مختلف عند الطلب، تضمن «بير» أن يكون كل واقٍ – سواء للشاشة أم الخلف أم الجوانب – مصمماً بدقة متناهية ليناسب جهازك تماماً. ما النتيجة؟ تركيب انسيابي ومظهر مثالي من كل زاوية، لأي جهاز تختاره، من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية مثل التابلت والآيباد. إن هذا التميز التشغيلي منح العلامة التجارية سمعة راسخة، يثبتها أكثر من 10.000 تقييم على منصة جوجل.

وقال الحارث الخليلي، الشريك التنفيذي في شركة «أعمال»: «إن «بير» هي ثمرة سعينا نحو الكمال وتحقيق التجربة الأمثل للعملاء. وبخبرة تزيد على 13 سنة في القطاع، نجحنا في بناء علامة تجارية تمزج ما بين الحماية الفائقة والخدمة المتميزة للعملاء، الأمر الذي يوفر لعملائنا تجربة استثنائية على الدوام».

تتصدر «بير» المشهد الإقليمي في خدمات ما بعد البيع والعناية بالعملاء بفضل نموذجها المتفرد. وتوفر المزايا الاستثنائية للعلامة التجارية حلولاً للعملاء حول تضرر أجهزتهم بطريقة مباشرة، حيث توفر حلولاً فعالة ترتبط بتكاليف حماية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مثل التابلت والآيباد.

وأوضح أنوب أس كي، الرئيس التنفيذي التجاري في شركة «أعمال» قائلاً: «إننا نلبي احتياجات ما يفوق 1.000 عميل في اليوم الواحد. ونفخر بالإنجاز الراسخ الذي حققناه وبمسؤولية حماية جميع الأجهزة. كما تستند «بير» إلى تعهد بسيط يجمع بين الرعاية المتخصصة والصيانة السهلة». ويشمل ضمان الاستبدال المجاني مدى الحياة منتجات «بير» حصرياً.