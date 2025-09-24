تطوير البنية التحتية لمشروع «نوماد» السياحي البيئي في الشارقة

أعلنت دار الود للإنشاءات، المقاول المعتمد لمشروع «نوماد» السياحي البيئي، الذي تطوره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ضمن محفظة «مجموعة الشارقة»، عن إحراز تقدم ملموس في أعمال تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع السياحية منخفضة الأثر البيئي في المنطقة الشرقية.

ويقع المشروع بين جبال كلباء، وقد جرى تصميمه ليكون نموذجاً رائداً للتنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على أنظمة طاقة هجينة تشمل الألواح الشمسية والمواد الطبيعية عالية الجودة، بما ينسجم مع استراتيجية شروق في تنويع عروض الضيافة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية تراعي البيئة، وتوفر تجارب أصيلة للزوار.

وقال أحمد بن زايد، المدير العام لمجموعة الشارقة: «وضعت الشارقة الاستدامة في صميم استراتيجيتها السياحية، ويجسد مشروع «نوماد» هذه الرؤية من خلال تأكيد إمكانية المواءمة بين التنمية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة، وإدراج المشروع ضمن محفظة مجموعة الشارقة يعكس التزامنا بترسيخ مكانة الإمارة وجهة يلتقي فيها التراث بالطبيعة والابتكار».

وشملت أعمال دار الود للإنشاءات تطوير طرق وصول تتناسب مع طبيعة التضاريس، وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وبناء الأساسات والأنظمة الخدمية، وفق أعلى المعايير لتلبية المتطلبات التشغيلية طويلة الأمد للمشروع. كما أنجزت الشركة إنشاء كواسر أمواج وقنوات مائية ومرافق خدمية مؤهلة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن استقلالية المشروع عن الشبكات التقليدية.

ويعد اعتماد الخرسانة الراتنجية البوليمرية (PRC) جزءاً محورياً من أعمال البنية التحتية، حيث توفر هذه المادة متانة عالية، وتقلل الحاجة إلى الصيانة، وتحد من الأثر البيئي. ويضاف ذلك إلى استخدام الهياكل الفولاذية المهيأة للألواح الكهروضوئية وأنظمة إدارة المياه والنفايات المتقدمة، ما يعكس التزام دار الود بترجمة رؤية شروق إلى واقع ملموس، من خلال حلول مستدامة وعالية الكفاءة.

وقال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود: «رغم التحديات الجغرافية والبيئية التي واجهها مشروع «نوماد»، فقد وفر لنا فرصة لإظهار كيف يمكن للبنية التحتية أن تدعم الاستدامة والأداء معاً، وقد حرصنا في كل مرحلة على الالتزام بمعايير شروق للسياحة البيئية، وضمان متانة ومرونة طويلة الأمد للمشروع في بيئة طبيعية حساسة».

ومن خلال دمج الممارسات الهندسية المتقدمة مع استراتيجية تطوير الوجهات السياحية في الشارقة تؤكد دار الود للإنشاءات اعتزازها بالمساهمة في أحد المشاريع المستقبلية البارزة للإمارة، والمساهمة في ترسيخ معايير جديدة للبنية التحتية المسؤولة بيئياً على مستوى المنطقة.