«الهلال للمشاريع» تشارك بجولة تمويل لشركة هندية

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة التابعة لشركة الهلال للمشاريع والمتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي، عن مشاركتها في جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة 7.7 ملايين دولار لصالح شركة «ديستيل» الهندية المتخصصة في البحث والتطوير في مجال الصناعات الكيميائية.

وقد قادت الهلال للمشاريع الناشئة هذه الجولة بالتعاون مع شركة «جنغل فنتشرز» السنغافورية، وبمشاركة مستثمرين استراتيجيين بارزين، من بينهم شركة «روبامين»، ونائب رئيس مجلس إدارة «بي آي إندستريز» مايانك سنجال، إضافة إلى «إنديا كوتيانت». وبهذه الخطوة، ارتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه «ديستيل» حتى الآن إلى 10.8 ملايين دولار.

وتأتي هذه الجولة لتدعم مسيرة الشركة التي تأسست على يد أتانـو أغاروال وفيراج شاه، بهدف معالجة أوجه القصور في المنظومات التشغيلية ضمن قطاع الصناعات الكيميائية. وتشهد الهند وجود آلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بطاقات إنتاجية محدودة، وتفتقر في معظمها إلى قدرات بحثية داخلية أو فرق مبيعات فنية متخصصة. ومن خلال التعاون مع هذه المصانع، توظّف «ديستيل» خبراتها البحثية والتطبيقية لتزويدها بمنتجات كيميائية قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية من حيث الجودة، مع الحفاظ على ميزة الأسعار التنافسية. ويغطي نطاق منتجات الشركة منتجات عوامل الترطيب، والمكوّنات المسؤولة عن التماسك والاستقرار في الخلائط الكيميائية، إلى جانب ثاني أكسيد التيتانيوم، والمستحلبات المستخدمة في قطاعات الدهانات والبلاستيك ومواد البناء.

وقال سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في الهلال للمشاريع الناشئة: «نرى فرصاً استثنائية في قطاع الصناعات الكيميائية المتخصصة في الهند، مدفوعة بعوامل نمو قوية في السوق، وتنافسية عالية من حيث التكلفة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الداعمة. ومنذ لقائنا الأول، لفتنا وضوح الرؤية لدى أتانـو وفيراج وسرعة تنفيذهما لخططهما. إن النموذج القائم على البحث والتطوير، إلى جانب النهج خفيف الأصول، قادر على أن يجعل من «ديستيل» معياراً جديداً يثبت كيف يمكن للمبتكرين الهنود المنافسة على الساحة العالمية. ونحن في الهلال للمشاريع الناشئة متحمسون لدعم الشركة في بناء منصة تتمتع بقدرة تنافسية عالمية».

من جانبه، أوضح أتانـو أغاروال، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ديستيل»: «انطلقت ديستيل برؤية واضحة لبناء مؤسسة رائدة عالمياً في مجال الصناعات الكيميائية المتخصصة انطلاقاً من الهند. وتتمثل رؤيتنا في تسخير القدرات التصنيعية ذات المستوى العالمي التي تزخر بها الهند، إلى جانب كفاءاتها الفنية المتخصّصة ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية، بما يتيح لنا منافسة كبرى الشركات العالمية في قطاع الصناعات الكيميائية مباشرة».

ويأتي ذلك في وقت تُقدَّر فيه قيمة صناعة الكيماويات المتخصصة عالمياً بأكثر من 800 مليار دولار، مع معدّل نمو سنوي مركّب يتجاوز 6%. وفي الهند، يتخطى معدل النمو المتوسط العالمي، حيث تشهد الصادرات توسعاً يفوق 18% مدفوعةً بتحوّل متزايد في الإنتاج من الصين إلى الهند. وتسعى «ديستيل» إلى اغتنام هذه الفرصة من خلال نموذجها القائم على البحث والتطوير والنهج خفيف الأصول، عبر بناء شراكات مع المصانع المحلية غير المستغلة بكامل طاقتها وتحويلها إلى مراكز إنتاج قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي الإطار نفسه، أوضح ريشاب مالك، الشريك المسؤول عن استثمارات التأسيس في «جنغل فنتشرز»: «عندما بدأنا شراكتنا الأولى مع «ديستيل» عبر برنامج First Cheque@Jungle، لمسنا فريقاً مهيأً بقوة للاستفادة من أحد أبرز التحولات في سلاسل التوريد في عصرنا. وخلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً، تمكن الفريق من بناء قاعدة بحثية وتطويرية راسخة واكتساب مصداقية في السوق، الأمر الذي مكّنهم من التميز في مجالات مثل الدهانات والطلاءات والنكهات والعطور، والانطلاق بالفعل نحو التوسع في أسواق دولية واعدة، تشمل الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

وأضاف فيراج شاه، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي للعمليات في «ديستيل»: «تُتيح لنا هذه الجولة الاستثمارية الدخول في شراكة مع مستثمرين يمتلكون فهماً عميقاً لقطاع الصناعات الكيميائية، ويشاطروننا الإيمان بنموذجنا القائم على البحث والتطوير والنهج خفيف الأصول. إن هذه الشراكة تقوي قدرتنا على التوسع بوتيرة أسرع، ومواصلة الابتكار، والاقتراب أكثر من تحقيق طموحنا بأن نصبح شريكاً عالمياً موثوقاً به بحلول عام 2030».