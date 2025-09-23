30 شركة عالمية تشارك في المؤتمر الثلاثين للنفط والغاز في تركمانستان

تستعد العاصمة التركمانية عشق آباد لاحتضان فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثلاثين للنفط والغاز في تركمانستان (OGT 2025)، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025، في حدث يُتوقع أن يكون من أبرز المحطات على خريطة الطاقة العالمية لهذا العام. ويأتي انعقاد المؤتمر في ذكراه الثلاثين ليؤكد استمرارية نجاحه كمنصة محورية تجمع صُنّاع القرار والخبراء الدوليين ورواد الأعمال تحت سقف واحد لتعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية.

يحمل OGT 2025 هذا العام أهمية خاصة للقطاع الخاص التركماني ورواد الأعمال المحليين، إذ يشهد دخول أكثر من 30 شركة دولية وأكثر من 100 مشارك جديد إلى السوق التركماني لأول مرة، من الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كازاخستان، الإمارات، ألمانيا، هولندا، روسيا، وغيرها. وتمثل هذه المشاركة الواسعة فرصاً استثنائية لبناء شراكات تجارية وتوزيع مشترك ومشاريع استثمارية جديدة مع الشركات التركمانية الطامحة للتوسع نحو الأسواق العالمية.

حتى الآن، سجّل للمؤتمر أكثر من 450 شخصية من 45 دولة، من وزراء ورؤساء شركات وخبراء تقنيين، ما يعزز مكانته كملتقى عالمي رائد للحوار حول مستقبل الطاقة، والتقنيات الجديدة، والتحول المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وللمرة الأولى، سيشهد الحدث تخصيص منطقة مخصصة للقاءات الثنائية (B2B Networking Zone)، بإدارة مهنية من فريق Turkmen Energy Forum، لتوفير مساحات منظمة للاجتماعات مزوّدة بمنسقين ومترجمين لدعم التفاوض المباشر بين الشركات. وسيتم ربط هذه المنطقة بمنصة رقمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-Powered Business Connect)، التي ستتيح مطابقة ذكية بين المستثمرين ورواد الأعمال وفقًا لأولوياتهم وأهدافهم، مما يضمن تجربة تواصل احترافية بمعايير عالمية.

وقد دعت اللجنة المنظمة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تركمانستان إلى اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة، عبر التسجيل في المؤتمر والانضمام إلى منصة Business Connect قبل الموعد النهائي للتسجيل الحضوري في 10 أكتوبر 2025.

وباحتفاله بالذكرى الثلاثين بمشاركة قياسية وابتكارات غير مسبوقة في آليات التواصل، يرسخ OGT 2025 مكانته ليس كحدث سنوي تقليدي، بل كبوابة استراتيجية تمكّن تركمانستان من تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي للطاقة، وتفتح أمام القطاع الخاص المحلي آفاقاً أوسع لشراكات طويلة الأمد مع كبريات الشركات الدولية.