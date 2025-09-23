"تريندز" و"ستراتيجيكس" يوقعان اتفاقية تعاون بحثي

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون بحثي، مع معهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، بهدف تعزيز شراكاته المعرفية العالمية، وذلك على هامش حفل تدشين مكتب تريندز الافتراضي في العاصمة الأردنية عمَّان.

تأتي الاتفاقية، التي جاءت ضمن أول نشاطات المكتب في الأردن، ضمن جهود الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الدراسات المستقبلية وإثراء المحتوى البحثي الاستشرافي، إضافة الى تبادل الخبرات في مجالات التدريب واستطلاعات الرأي وكل ما يثري العمل البحثي الشامل.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة المركز، والشراكة مع معهد ستراتيجيكس ستدعم المهتمين والطلاب والمسؤولين والباحثين بتحليلات أكثر دقة وعمقاً، لافتا إلى أن افتتاح مكتب تريندز الافتراضي في عمان يعكس أهمية التعاون البحثي لفهم أعمق للتحديات المعقدة التي تواجه المنطقة.

من جانبه، قال حسن إسميك رئيس مجلس الأمناء لمعهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في المسار البحثي العربي، وتعكس رؤية مشتركة لتعزيز المعرفة والبحوث في القضايا المحورية التي تهم منطقتنا والعالم.

وأضاف أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والدراسات، وستسهم في بناء جسور من التعاون الفكري الذي يخدم صناعة المستقبل ويساند جهود صناع السياسات العامة.

من جهته أوضح حازم الضمور، مدير عام معهد ستراتيجيكس للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن هذه الشراكة تعبّر عن التزام المعهد بجسر الفجوة بين المعرفة وصنع القرار، لافتا إلى أن التعاون مع تريندز يفتح آفاقاً جديدة للبحث المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المجتمع الأكاديمي ويعزز الوعي الإستراتيجي في المنطقة.

ويُعَدّ معهد "ستراتيجيكس" من أبرز المؤسسات البحثية في مجال التنبؤات الإستراتيجية، حيث حققت سيناريوهاته نسبة دقة وصلت إلى 87.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

من جانب آخر، بحث يزن بشير مدير مكتب تريندز في عمان ، خلال زيارته صحيفة الرأي الأردنية مع مديرها العام سعادة هيام الكركي، سبل التعاون البحثي والإعلامي، وعقدت جلسة حوارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية دور الإعلام في إيصال المعرفة البحثية إلى مختلف شرائح المجتمع.