«إمداد» توسع شراكاتها الدولية بأربع اتفاقيات جديدة



وقّعت شركة «إمداد» مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في إطار توجهها نحو توسيع الشراكات الدولية وتطوير حلول الموارد البشرية، بما يعكس التزامها بالابتكار ودعم النمو المستدام، جاء ذلك بصفتها راعياً استراتيجياً لمؤتمر «SHRM MENA 2025».



وشملت هذه الشراكات مذكرة تفاهم مع «Valuable Solutions» تهدف إلى تطوير الخبرات وتبادل المعرفة في مجال الاستشارات والموارد البشرية، واتفاقية تعاون استراتيجي مع «Synergi» لترسيخ التوجهات المشتركة في حلول الأعمال واستكشاف فرص ابتكار جديدة تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة.



كما وقّعت «إمداد» اتفاقية مع شركة «Adecco» العالمية، تركز على تقديم حلول متكاملة في التوظيف والاستقطاب وإدارة القوى العاملة المؤقتة والدائمة، بالإضافة إلى التدريب وتنمية المهارات، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويدعم احتياجاته المتنامية.



وفي جانب موازٍ جرى توقيع مذكرة تفاهم مع «CCS Culture Change Solutions» لتطوير ثقافة العمل المؤسسية وتمكين التحول الثقافي داخل المنظمات، في خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتخدم خطط التحول المؤسسي.



وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقيات تعكس التزامها بالابتكار وتقديم قيمة مضافة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مشاركتها في المؤتمر راعياً استراتيجياً مثّلت فرصة لعرض أحدث الحلول المبتكرة في قطاع الموارد البشرية وتعزيز تبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين على المستوى الإقليمي والدولي.