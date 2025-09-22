لماذا أغلق الملياردير وارن بافيت ملف BYD؟



أنهت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت استثمارها في شركة السيارات الصينية BYD بعد 17 عاماً، حقق خلالها الاستثمار نمواً بأكثر من 20 ضعفاً. وأثار هذا القرار المفاجئ العديد من ردود الأفعال والتساؤلات حول مستقبل الشركة بعد فض الشراكة ولماذا اتخذ بافيت القرار في هذا التوقيت.



شراكة ناجحة

وبحسب فوربس أظهر إفصاح تنظيمي أن قيمة حصة بيركشاير بلغت صفراً بنهاية مارس، بعدما سجلت 415 مليون دولار في نهاية 2024. وبدأت بيركشاير استثمارها في BYD عام 2008 بشراء نحو 225 مليون سهم مقابل 230 مليون دولار، ما منحها حصة 10% آنذاك. ومع ارتفاع السهم بأكثر من عشرين ضعفاً، بدأت الشركة بالتخارج تدريجاً منذ عام 2022.

وقال المدير العام للعلامة التجارية والعلاقات العامة في BYD، لي يونفي، في منشور على منصة ويبو، إن بيع الحصة يمثل «صفقة استثمار طبيعية»، موجهاً الشكر إلى بيركشاير على «الاستثمار والمساعدة والمرافقة على مدى 17 عاماً». بحسب رويترز.

وتُعد BYD المنافس الأكبر لشركة تيسلا الأمريكية، لكنها شهدت أول انخفاض في أرباحها الفصلية منذ أكثر من 3 أعوام، نتيجة احتدام حرب الأسعار التي تضغط على صناعة السيارات في الصين كما تراجعت مبيعاتها المحلية، التي تشكل نحو 80% من إجمالي مبيعاتها، للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب.



بيركشاير

يقود وارن بافيت شركة بيركشاير هاثاواي، ومقرها أوماها بولاية نبراسكا، منذ عام 1965. ومن المقرر أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بنهاية العام، على أن يتولى نائبه غريغ آبيل المنصب، فيما سيبقى رئيساً لمجلس الإدارة. ويحتل بافيت المركز العاشر بين أثرياء العالم بثروة تُقدّر بـ147.4 مليار دولار وفق تقديرات فوربس اللحظية.



أجوبة وتوضيحات

وكشفت المتابعات والقراءات لواقع الحال بعد إنهاء الشراكة أن الملياردير بافيت كان يميل إلى البيع بعد تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما حدث بالفعل في استثماره في BYD الذي نما بأكثر من 20 ضعفاً. كما يمكن أن تكون التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت في قراره. فضلاً عن التشبع في السوق وقد يرى بافيت أن سوق السيارات الكهربائية الصينية قد وصل إلى مرحلة من التشبع، وأن فرص النمو المستقبلية قد لا تكون بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي.



مستقبل بي واي دي

أثر قرار بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت ببيع حصتها في BYD في أداء سهم الشركة على المدى القصير، حيث تراجع أسهم BYD بشكل فوري. ففي بورصة هونغ كونغ، هبط السهم بنسبة 3.6%، وهو ما يُعد أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. يعكس هذا التراجع قلق المستثمرين من خروج مستثمر كبير بحجم بافيت، والذي كان يُعد ختم ثقة للشركة. وعلى الرغم من التراجع في سعر السهم، استمرت BYD في تحقيق نمو قوي في مبيعاتها وأرباحها. وقد تفوقت الشركة على تسلا لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات في الربع الأخير من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى السيطرة على السوق الصينية وتعد BYD العلامة التجارية الأولى للسيارات في الصين، وهي سوق السيارات الكهربائية الأكبر عالمياً.



تواصل المسيرة بنجاح

إن خروج وارن بافيت من BYD هو حدث مهم، ولكنه لا يمثل نهاية نمو الشركة. فـBYD لديها أساسيات قوية ونمو تشغيلي مستمر، وتستمر في التوسع عالمياً. ومع ذلك، فإن الشركة تواجه تحديات كبيرة، وخاصةً من حيث المنافسة وحرب الأسعار، وسيعتمد نجاحها المستقبلي على قدرتها على التغلب على هذه التحديات.