إطلاق مبادرة لمشاركة المواهب الإماراتية في «صُنع في الإمارات»

أطلقت غاليري جاي دي مالا دبي مبادرة «صُنع في الإمارات» في دعوة مفتوحة تهدف إلى اكتشاف كوكبة من الفنانين المعاصرين الناشئين في الإمارات العربية المتحدة وتسليط الضوء على موهبتهم. تدعو المبادرة الفنانين العاملين في مجال الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتركيبات الفنية والفيديوهات إلى تقديم الطلبات، وسيتمّ اختيار خمس مواهب للمشاركة في معرض جماعي داخل غاليري جاي دي مالا في وسط مدينة دبي خلال شهر ديسمبر.

يهدف البرنامج إلى اكتشاف مواهب جديدة تتمتّع بلغة بصرية ثاقبة وتعتمد نهجاً مبتكراً ومعاصراً في توظيف الأشكال والمواد. وستتولّى لجنة مختارة من أمناء المعارض المشهورين في المنطقة وخبراء الفنّ العالميّين مراجعةَ الطلبات واختيار المشاركين الخمسة النهائيين.

وقال جان دافيد مالا، مؤسِّس غاليري جاي دي مالا، تعليقاً على المبادرة: «تستثمر هذه المبادرة الزخم الذي نعيشه منذ افتتاح الغاليري في دبي، ومن خلال مبادرة صُنع في الإمارات، نفتح المجال أمام نخبة من الفنّانين العاملين هنا، ولا سيّما أولئك الذين لم تتسنَّ لهم من قبل فرصة الوصول إلى المنصات العالمية. ويتمثّل الهدف في توطيد ارتباطنا بالمنطقة عبر الإسهام الفعّال في منظومتها الإبداعية. فالفن لا يقتصر على لغة بصرية واحدة أو أسلوب محدّد للتعبير، بل هو عالم رحب من تواريخ متعاقبة وأصوات متنوّعة وأشكال متجدّدة. ومن خلال احتضان وسائط متعدّدة، نؤكّد أنّ الفنّ المعاصر لا ينحصر في مجال واحد، بل هو حوار مفتوح لا يعرف حدوداً».

وتأسست غاليري جاي دي مالا عام 2018 على يد تاجر الفنون وأمين المعارض الباريسي جان دافيد مالا، واشتهرت بدعمها للمواهب الصاعدة والراسخة في مجال الفنّ المعاصر. ومن خلال فرعَيها في مايفير – لندن ووسط مدينة دبي، تنقل الغاليري إبداعات 17 فناناً عالمياً عبر الرسم والنحت والتركيبات الفنية. وتواصل الغاليري التزامها بدعم الابتكار وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي من خلال معارضها وحضورها الراسخ في الفعاليات الفنية.