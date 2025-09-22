ميرنت تدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإمارات

تلتزم مجموعة «ميرنت»، وهي شركة متخصصة تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال توريد الزجاج المعماري والتجهيزات الداخلية وتصنيع الأثاث، التزاماً قوياً بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

لا تسعى «ميرنت» إلى تحقيق التميز في مجال عملها فحسب، بل تهدف أيضاً إلى المساهمة بشكل إيجابي في النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت المبدأ التوجيهي «نرسم الابتسامة» تشارك المجموعة في أنشطة ومبادرات تعزز الصحة والتعليم والاستدامة ورفاهية المجتمع.

وأظهرت مجموعة ميرنت، التزامها الراسخ تجاه رفاهية المجتمع والصحة العامة من خلال التبرع بأكثر من 100 وحدة دم لهيئة الصحة بدبي، وذلك ضمن حملة تبرع بالدم نُظمت مؤخراً بمشاركة أعضاء فريق عملها، وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «ميرنت» المستمر للأعمال الخيرية، والذي يحمل شعار «نرسم الابتسامة».

وقد شهدت حملة التبرع بالدم، التي أقيمت في 18 سبتمبر، مشاركة حماسية من الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في الشركة، وإلى جانب مساهمتها بما يزيد على 100 وحدة دم لدعم قدرة هيئة الصحة بدبي على توفير الرعاية المنقذة للحياة، أسهمت الحملة أيضاً في رفع مستوى الوعي داخلياً حول أهمية التبرع بالدم.

وكانت «ميرنت» قد نجحت في جمع ما يصل إلى 100 وحدة دم خلال حملة التبرع السابقة التي نظمتها في مكاتبها، وقد وضعت لنفسها هذا العام هدفاً يتجاوز 100 وحدة، وهو ما تم تحقيقه بنجاح.

ويؤكد فريق عمل «ميرنت» التزامه الراسخ بزيادة هذه الأعداد في كل حملة تبرع قادمة.

وصرّح فضل مانيكيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرنت، قائلاً: «في ميرنت، شعار «نرسم الابتسامة» ليس مجرد كلمات، بل هو تعهدنا والتزامنا، فكل قطرة دم يتم التبرع بها يمكن أن ترسم ابتسامة وتنقذ حياة وتعزز من قوة مجتمعنا. إن هذه المساهمات ضرورية للحفاظ على مخزون كافٍ من الدم للمستشفيات وخدمات الطوارئ، لا سيما خلال فترات ذروة الطلب وفي حالات الرعاية الحرجة، ويشرفنا أن نتمكن من دعم هيئة الصحة بدبي وأن نرد الجميل لمجتمعنا بهذه الطريقة».

تجدر الإشارة إلى أن «ميرنت» تدير أيضاً ثلاثة مراكز لذوي الهمم من الأطفال في دبي والشارقة، تحت اسم «مركز ميرنت لذوي الهمم».

ويُعد هذا الجهد واحداً من بين العديد من المبادرات الخيرية التي يقودها رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذي قاد ودعم العديد من المبادرات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وشرق أفريقيا ونيبال.

وتعزز حملة التبرع بالدم فلسفة «ميرنت» في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، القائمة على الرعاية ورد الجميل للمجتمع، ولعب دور فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات التي تعمل ضمنها.