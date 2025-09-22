«كليرتاكس» العالمية تستثمر 184 مليون درهم في نظام الفوترة الإلكترونية بالإمارات

كشف أرشت غوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «كليرتاكس»، عن استثمار منصته الرقمية 184 مليون درهم (50 مليون دولار) في دولة الإمارات، لدخول المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية، المتوقع إطلاقه في يوليو 2026.

وتسعى الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي للضرائب والامتثال، إلى توسيع حضورها سريعاً في الإمارات والأسواق الخليجية، مستهدفة أكثر من 600 ألف شركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة داخل الإمارات، وقرابة 1.5 مليون شركة في دول مجلس التعاون.

وقال غوبتا، في تصريحات له، إن الحلول الذكية للشركة، تدعم المؤسسات الكبرى التي تعمل ضمن مجموعات ضريبية واحدة، وتدير خطوط أعمال متعددة، موضحاً أن المنصة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على التعامل مع هياكل الفوترة المعقدة، وربط الأنظمة المتعددة، ومعالجة حجم معاملات مرتفع، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.

وستطرح «ClearTax»، حزمة من المنتجات الجديدة، تشمل حلول المدفوعات الرقمية، وأتمتة الذمم الدائنة والمدينة، إضافة إلى حلول تمويل سلاسل التوريد، في إطار رؤيتها لتبسيط العمليات المالية والضريبية عبر الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية الآمنة.

وأضاف أن التحديات التي تواجه المديرين الماليين وتقنية المعلومات، مع اقتراب بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية، يمكن تجاوزها من خلال منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادرة على إصدار الفواتير آلياً، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها فورياً، إلى جانب توفير مزايا، مثل التحقق اللحظي من الفواتير، الامتثال متعدد الولايات القضائية، الإيداع الضريبي الآلي، ولوحات معلومات ذكية للتحليل واتخاذ القرار.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 5,000 مؤسسة حول العالم، مع انتشار واسع في الهند والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث عالجت حتى الآن، ما يفوق 500 مليار دولار من الفواتير، وأكثر من مليار فاتورة إلكترونية سنوياً، ما يجعلها شريكاً محورياً في رحلة التحول الرقمي الضريبي.