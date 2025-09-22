«سياحية عجمان» تنظم زيارة ترويجية لمدن عدة في الصين



أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، جولة ترويجية جديدة تستهدف جمهورية الصين الشعبية، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الجولة زيارات لوفد الدائرة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، إلى مدن عدة مهمة، تشمل شانغهاي، وهانغتشو، وشنزن، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكات السياحية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنشيط قطاع السياحة الوطني والارتقاء به.



وقال سعادة محمود خليل الهاشمي إن الدائرة تواصل جهودها لمد جسور التعاون مع الأسواق العالمية، وتعزيز حضور عجمان على خريطة السياحة الدولية، لافتاً إلى أن الإمارة تشهد نمواً متسارعاً في القطاع السياحي، الأمر الذي يضاعف من أهمية الترويج لمقوماتها الطبيعية والثقافية والترفيهية بما يرسخ موقعها وجهة مفضلة للزوار من أنحاء العالم المختلفة.



وأضاف أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الدائرة على توسيع قاعدة الشراكات مع كبريات الجهات العاملة في السوق الصينية، واستكشاف فرص تعاون جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة، وإبراز ما تتمتع به عجمان من تنوع في الوجهات والخدمات، وتقديم تجربة متكاملة تعكس أصالة الضيافة الإماراتية وتستجيب لتطلعات الفئات المختلفة من السياح.



وتهدف الجولة إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتقوية الشراكات مع مشغلي ورواد القطاع السياحي في الصين، بالإضافة إلى عرض أبرز مقومات الإمارة ومشاريعها السياحية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز الوعي الدولي بعجمان كونها وجهة سياحية متميزة، والتعريف بالتجارب الفريدة التي تقدمها، وفتح أسواق جديدة لتنمية القطاع السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.