إصلاحات بقطاع الاتصالات في استراليا



أجرت استراليا إصلاحات بقطاع الاتصالات، بعد وقوع أربع حالات وفاة مرتبطة بإخفاق شركة كبرى في ربط المئات من مكالمات الطوارئ الأسبوع الماضي.

وقالت شركة أوبتوس، ثاني أكبر شركة اتصالات في استراليا: إن «عطلاً فنياً» وقع الخميس الماضي تسبب بإخفاق ربط 624 مكالمة لخدمات الطوارئ.

وتم تغريم أوبتوس أكثر من 12 مليون دولار استرالي (8 ملايين دولار أمريكي) لإخفاقها في تطبيق قواعد مكالمات الطوارئ خلال عطل آخر بالشبكة في الثامن من نوفمبر 2023.

وقالت وزيرة الاتصالات انيكا ويلز الاثنين إن هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية تحقق في ما حدث الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنه يتوقع أن تدرس أوبتوس تغيير المدير التنفيذي للشركة.

وأضاف لشبكة البث الأسترالية: «سوف يتم إجراء تحقيق شامل بهذا الشأن. من الواضح أن سلوك أوبتوس غير مقبول مطلقاً. لقد أوضحنا ذلك».