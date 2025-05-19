«بنك زاند» و«مامو» أول عميلين لـ«ريبل» في المدفوعات المدعومة بتقنيات بلوكتشين في الإمارات



أعلنت «ريبل»، الشركة المتخصصة في توفير البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات المالية، عن انضمام عميلين جديدين لها في الإمارات للاستفادة من خدمتها «ريبل للمدفوعات»، مشيرة إلى انضمام «بنك زاند» و«مامو» كأول عميلين لها في الإمارات في المدفوعات المدعومة بتقنية البلوكتشين.



ومنذ أن حصلت على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية كأول مزود لخدمات الدفع المدعومة بتقنية البلوكتشين، أبرمت ريبل شراكتين مع «بنك زاند» و«مامو»، اللذين سيستخدمان الحل الذي تقدمه الشركة في المدفوعات العابرة للحدود المدعومة بتقنية البلوكتشين. يُمكّن هذا الحل الفعال، إلى جانب ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية الأخير، شركة ريبل من إدارة المدفوعات بشكل كامل نيابةً عن عملائها، وتحويل الأموال حول العالم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فضلاً عن تسوية المدفوعات في غضون دقائق قليلة، مما يقلل الوقت والجهد، ويجعل حركة الأموال داخل وخارج الإمارات أكثر كفاءة وفعالية.



تلبية الطلب

وقال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يمكننا من تلبية الطلب المتزايد على حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تعيق المدفوعات التقليدية العابرة للحدود، كارتفاع الرسوم، وطول مدة التسوية، وغياب الشفافية، وذلك في أحد أهم مراكز المدفوعات الدولية في العالم».



وأكد أن الشراكتين الجديدتين مع بنك زاند ومامو تجسدان الزخم القوي الذي أحدثه هذا الترخيص في تعزيز مسيرة الشركة ودعم نمو أعمالها، لافتاً إلى أنه في ظل النمو المستمر لسوق المدفوعات العابرة للحدود، فإن الريادة التي أبدتها الجهات التنظيمية في الإمارات قد أسهمت في خلق بيئة محفزة للابتكار في قطاع العملات المشفرة، ما مكّن الدولة وشركاتها المحلية من الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لتقنية البلوكتشين في تعزيز الكفاءة والابتكار في المدفوعات المالية.



منتجات مبتكرة

وقال شيراغ سامبات، رئيس إدارة الخزانة وأسواق رأس المال في بنك زاند: «بصفتنا مؤسسة مالية رائدة تتمتع بترخيص مصرفي كامل، نسعى جاهدين للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر ازدهاراً من خلال تقديم مجموعة منتجات مالية مبتكرة، وحلول متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، فضلاً عن توفير خدمات حفظ الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات. مؤكداً أن هذا التعاون مع ريبل يعكس التزام الشركة الراسخ بتطوير حلول دفع عالمية فعالة ومبتكرة باستخدام تقنية البلوكتشين.

وأضاف: نتطلع قريباً إلى إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي صُممت خصيصاً لتعزيز سلاسة وكفاءة المعاملات في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي.



المدفوعات العالمية

وقال عماد غرز الدين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«مامو»: تشهد الإمارات نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن تستضيف أكثر من مليون شركة بحلول 2030. ونحن في مامو نفخر بـأن نكون في طليعة هذه المسيرة، حيث نكرس جهودنا لتبسيط المدفوعات العالمية وجعلها أكثر سلاسة وفي متناول الجميع. وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ريبل تمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو توفير حلول دفع عبر الحدود تتسم بالسرعة والموثوقية لكل من الشركات والأفراد، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات في مختلف أنحاء الإمارات على التوسع بثقة أكبر.



وأضاف أن البنية التحتية الرقمية التي تتميز بالبساطة والأمان والامتثال للقوانين التنظيمية التي تقدمها ريبل في مجال الأصول الرقمية تجعلها في موقع مثالي لتزويد المؤسسات المالية بالخدمات الأساسية اللازمة لترميز الأصول الرقمية وحفظها وتبادلها ونقلها. تغطي خدمة ريبل للمدفوعات أكثر من 90 سوقاً للدفع حول العالم، والتي تشكل أكثر من 90% من تغطية أسواق الصرف الأجنبي اليومية؛ إذ عالجت الشركة معاملات تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار. يتوفر حل ريبل المرخص للدفع الآن في دبي، والولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وأستراليا، وسويسرا.