«مرحبا» توسّع نطاق خدماتها للارتقاء بتجارب السفر



أعلنت «مرحبا»، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في الضيافة بالمطارات والتابعة لمجموعة دناتا، عن دمج خدمات شركة «DUBZ» المتخصصة في تكنولوجيا وخدمات مناولة الأمتعة ضمن محفظة خدماتها المتنامية، في خطوة تعزز مكانتها كمزود شامل لحلول السفر من وإلى المطار.

ويسهم الدمج في تقديم واحدة من أكثر التجارب تكاملاً للمسافرين حول العالم، حيث بات بإمكان المسافرين من دبي إنجاز إجراءات السفر وتسليم أمتعتهم مسبقاً، وتجاوز الطوابير عبر خدمة المسار السريع، والاستمتاع بالاسترخاء في صالات «مرحبا»، ضمن حجز واحد يضمن سلاسة الرحلة وجودة الضيافة المعهودة من «مرحبا».



تحول نوعي

وقال جعفر داوود، نائب رئيس أول لدائرة عمليات المطارات في دولة الإمارات لدى دناتا: «نشهد اليوم تحولاً نوعياً في سلوك وتوقعات المسافرين، مع تزايد التوجه نحو تجارب سفر أكثر مرونة وكفاءة، سواء تعلّق الأمر بعائلات تبحث عن انطلاقة مريحة لرحلتها، أو بمسافري أعمال يقدّرون كل دقيقة، فإن الطلب على خدمات ذكية وسلسة بلغ مستويات غير مسبوقة. ومن خلال هذا التكامل، نعيد رسم ملامح تجربة السفر، ونتجاوز التوقعات لنمنح عملاءنا قيمة مضافة تتمثل في الوقت، وراحة البال».

وبموجب هذه الخطوة، أصبحت «مرحبا» تقدم 3 خدمات رئيسية من «DUBZ» تحت مظلتها الخاصة تشمل خدمة «إجراءات سفرك... أينما كنت» وهي تتيح للمسافرين إنجاز إجراءات السفر من المنازل أو الفنادق أو المكاتب، حيث يقوم وكلاء معتمدون بإصدار بطاقات الصعود للطائرة واستلام الأمتعة لتوصيلها بشكل آمن إلى المطار.

أما خدمة «أمتعتك تصل لأي مكان» فهي تمكّن المسافرين القادمين إلى دبي من تخطي استلام الأمتعة تماماً، حيث يتم توصيل الحقائب مباشرة إلى وجهتهم خلال ساعات من الهبوط.



وتوفر خدمة «تخزين وتوصيل الأمتعة»، خيارات مرنة لتخزين الأمتعة لفترات قصيرة أو طويلة، إلى جانب التوصيل الآمن في اليوم نفسه داخل دولة الإمارات، ما يجعلها مثالية لمسافري رحلات المتابعة، أو من لديهم تسجيل مغادرة مبكر، أو الراغبين باستكشاف المدينة دون عناء حمل الأمتعة.

وأصبح الحجز متاحاً الآن لخدمتي «إجراءات سفرك... أينما كنت» و«أمتعتك تصل لأي مكان» عبر الموقع marhabaservices.com، فيما تُقدَّم خدمة «تخزين وتوصيل الأمتعة» في نقاط خدمة محددة داخل دبي.

وبفضل التكامل مع خدماتها الأساسية مثل الاستقبال والمرافقة وصالات الضيافة، تعزز «مرحبا» موقعها كأحد المزودين القلائل عالمياً الذين يقدمون تجربة ضيافة متكاملة تمتد لما قبل وبعد بوابة المطار.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع السفر نمواً لافتاً في الطلب على تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة في المطارات.



تجنب الطوابير

وبحسب أحدث استطلاع للمسافرين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، يفضّل نحو 70% من المسافرين حول العالم تسليم أمتعتهم مسبقاً لتجنب الطوابير الطويلة.



ومنذ استحواذ دناتا على حصة الأغلبية في شركة «DUBZ» عام 2018، شهدت الخدمات نمواً مستمراً عاماً بعد عام، لا سيما بين العائلات والمسافرين لغرض الأعمال وعملاء الدرجات المتميزة. وفي 2024 فقط، قدمت «DUBZ» خدماتها لأكثر من 70 ألف مسافر، ما يمثل نمواً 15% مقارنة بالعام السابق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسجل فيه مطار دبي الدولي أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين، تتجاوز 92 مليون مسافر عام 2024، وهو رقم قابل للزيادة خلال العام الجاري. وفي استجابة لذلك، تتجه المطارات العالمية إلى تسريع الاستثمارات في تقنيات المعالجة خارج المطار لتيسير العمليات وتحسين تجربة السفر.



ومنذ انطلاقها عام 1991، قدمت «مرحبا» خدماتها لملايين المسافرين عبر أبرز مراكز الطيران العالمية، وعلى رأسها دبي. ومن خلال حزمة متكاملة تشمل إنجاز إجراءات السفر خارج المطار، والاستقبال والمرافقة، والمسار السريع، وغيرها، تؤكد «مرحبا» مكانتها كخيار شامل في سوق خدمات الضيافة بالمطارات.