أحمد بن شعفار: جهود واحترافية العاملين ترسخ مكانة «إمباور»عالمياً



نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، الحفل السنوي لموظفيها انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل مع موظفيها في بيئة عمل سعيدة. وحضر الحفل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، وأعضاء الإدارة العليا، وموظفي المؤسسة.

وخلال الحفل تم تكريم أعضاء فرق العمل الذين أمضوا 20 و15 و10 و5 أعوام في خدمة المؤسسة من كافة التخصصات والإدارات من الذين أسهموا ببناء مسيرة المؤسسة الحافلة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، واجتهدوا في تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.



جهود احترافية

ووصف أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور في كلمته خلال الحفل، موظفي المؤسسة بأنهم «الركيزة الأساسية لنجاحها»، مشيراً إلى أن «الإنجازات التي حققتها «إمباور» لم تكن لتتحقق لولا إخلاص وتفاني فرق العمل بكافة مستوياتها.



وأضاف: نحن في «إمباور» نؤمن بأن رأس المال البشري هو أغلى ما نملك. فبفضل العقول والجهود والاحترافية التي يتمتع بها موظفونا، تمكنّا من ترسيخ مكانتنا العالمية والوصول إلى الريادة في قطاع تبريد المناطق. ونحن نستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دائماً أن «الرهان الحقيقي هو على الإنسان»، وأن الاستثمار في الكفاءات هو الطريق الأمثل لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص في «إمباور» على تمكين كوادرنا، وتوفير البيئة التي تحفّزهم على الابتكار والإبداع، لنواصل مسيرتنا نحو التميز والاستدامة العالمية.



وأشار أحمد بن شعفار، إلى أن «إمباور» باتت تُعد نموذجاً يُحتذى به في بناء بيئة عمل مثالية ترتكز على مبادئ الشفافية، والتمكين، وتقدير الجهود، حيث تُولي المؤسسة اهتماماً بالغاً بخلق مناخ مهني يدعم الإبداع ويُحفّز على العطاء، مما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي والروح الجماعية. وأكد أن هذا التكريم لا يعكس فقط الامتنان للأفراد على مساهماتهم القيّمة، بل يُجسد أيضاً ثقافة مؤسسية متجذرة تقوم على الاعتراف بالتميز وتشجيع المبادرات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، بما يعزز من استقرار الكوادر الوظيفية واستدامة التميز المؤسسي.