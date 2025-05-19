دبي القابضة تزيد حجم الطرح العام لمساكن دبي ريت



أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، تم زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، إلى 1,950,000,000 وحدة بدلاً من 1,625,000,000 وحدة، ما يمثل طرح 15.0% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%.



وقامت دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي، ستحتفظ «دي اتش إيه إم للاستثمارات»، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85% من رأس المال المصدر للوحدات.



حجم الطرح

وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2,087 مليون درهم (568 مليون دولار) و2,145 مليون درهم (584 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار).



عملية الاكتتاب

كما أُعلن سابقاً، يتألف طرح مساكن دبي ريت من شريحتين، الأولى، وهي طرح الأفراد في الإمارات، دون تغيير عند 162,500,000 وحدة، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي، فيما تم رفع حجم الشريحة الثانية، طرح الشركات، من 1,462,500,000 وحدة إلى 1,787,500,000 وحدة، وتستهدف الشركات المؤهلة خارج الولايات المتحدة استناداً إلى اللائحة S، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.



وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2,000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

ويمكن للمستثمرين في الشريحتين الاكتتاب في الطرح، الذي بدأ 13 مايو 2025، وسيُغلق في 20 مايو 2025 وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو 2025.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي («القبول») بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز «DUBAIRESI».



توزيعات الأرباح

ويعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025. يتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات. فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. ويشير النطاق السعري للطرح إلى بلوغ عائد توزيعات الأرباح الإجمالي نسبة 7.9% بأدنى مستوى للنطاق السعري و7.7% بأعلى مستوى للنطاق السعري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، «البنوك») لهذا الطرح.

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك («اتفاقية الاكتتاب»)، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال الفترة نفسها.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.