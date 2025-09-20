أول بنك رقمي بالكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي في ماليزيا

يشهد القطاع المصرفي في ماليزيا تحولاً نوعياً مع إطلاق "Ryt Bank"، أول بنك رقمي بالكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم. البنك حصل على ترخيص من بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي) ويخضع لحماية مؤسسة "PIDM" التي تضمن ودائع العملاء حتى 250 ألف رينغيت ماليزي لكل فرد.

يعتمد البنك على مساعد مالي ذكي يحمل اسم Ryt AI، وهو مبني على نموذج اللغة المحلي ILMU القادر على فهم العربية والإنجليزية وتنفيذ الأوامر الصوتية أو النصية. من دفع الفواتير بمجرد التقاط صورة لها، إلى تحويل الأموال عبر رسالة قصيرة، يسعى البنك لتبسيط التجربة المصرفية اليومية.

يؤكد البنك أن أنظمته قائمة على معايير أمان عالية تشمل تسجيل الدخول البيومتري، التشفير متعدد الطبقات، والتنبيهات الفورية ضد الاحتيال. كما يتيح للعملاء متابعة معاملاتهم بلغات متعددة، ويخطط لإضافة لغات جديدة قريباً.

إلى جانب ذلك، يسعى "Ryt Bank" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال جذب الشباب والفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، مع الاستفادة من غياب الفروع المادية لتقليل التكاليف التشغيلية وتقديم أسعار وخدمات تنافسية.

بهذا، يفتح البنك الباب أمام تجربة مصرفية مختلفة، قد تمثل نموذجاً يحتذى به في المستقبل القريب خارج ماليزيا أيضاً.