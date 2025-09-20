هل تصبح المصارف الإسلامية الوجهة الأمثل لرؤوس الأموال؟

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها الاستقصائي الشامل عن حقائق مذهلة حول مستقبل وحركة رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة على تميز البنوك والمصارف الإسلامية ومرجحة أن تكون وجهة مميزة لها خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.

ربحية البنوك الإسلامية

وفي تقريرها عزت الوكالة الربحية القوية للبنوك الإسلامية في الخليج إلى النشاط التجاري القوي الذي تدعمه الجهود الحكومية لتنويع الاقتصادات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

أشار التقرير إلى أن التمويل الإسلامي سيواصل تفوقه على نظيره التقليدي، مع تزايد الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما توقع التقرير مزيدًا من النمو من خلال عمليات الاندماج، في ظل سعي القطاع إلى تعزيز توليد الإيرادات وخفض التكاليف.

وأكدت موديز أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الحفاظ على رأس المال والسيولة القوية، مما يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج.

خطط التنويع الاقتصادي

وتتوقع الوكالة أن يظل النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً في عام 2025، وذلك بفضل خطط التنويع الاقتصادي الحكومية الطموحة والثقة القوية في قطاع الأعمال.

وقال باديس شبيلات، نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز، إن النمو الاقتصادي المستدام، والتزام الحكومة بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي على نطاق أوسع، والطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تستمر في دفع نمو التمويل الإسلامي، والذي سوف يتفوق على نظرائه التقليديين.