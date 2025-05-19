الإمارات تشارك في «جيتكس أوروبا - برلين» بـ 21 شركة وطنية

تشارك دولة الإمارات في معرض «جيتكس أوروبا - برلين 2025» بوفد تترأسه معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال .

يقام المعرض في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، حيث يُمثل منصة عالمية لاستعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والاقتصاد الرقمي.

ويضم وفد الدولة 38 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وأكثر من 21 من الشركات الإماراتية الناشئة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر يستعرضون أبرز الحلول المبتكرة والمشاريع الريادية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج الزيارة، مشاركة معالي علياء المزروعي في الجلسة الافتتاحية للمعرض، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجتمع ريادة الأعمال والتكنولوجيا الألماني وجلسات نقاشية حول تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها في القارة الأوروبية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز دور الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدداً من الأنشطة البارزة، في مقدمتها استعراض مشاريع إماراتية مبتكرة، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل حول أحدث التقنيات، وبناء العلاقات والشراكة مع مجتمعات ريادة الأعمال الأوروبية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأهم مراكز الابتكار في برلين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ودعم ريادة الأعمال الإماراتية على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدداً من الأنشطة البارزة، في مقدمتها استعراض مشاريع إماراتية مبتكرة، والمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل حول أحدث التقنيات، وبناء العلاقات والشراكة مع مجتمعات ريادة الأعمال الأوروبية.

تبادل الخبرات

وتشارك «دبي الرقمية» في الحدث العالمي، حيث تشرف على تنظيم «جناح دبي» بهدف تسليط الضوء على إنجازات دبي في المجال الرقمي، وتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات حول أحدث التجارب العالمية في التحول الرقمي.

ويشارك ضمن جناح دبي 12 جهة حكومية وخاصة، تضم إلى جانب دبي الرقمية كلاً من شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الدفاع المدني- دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، دائرة الاقتصاد والسياحة، جمارك دبي، مؤسسة دبي للمستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى شركة إي آند، وإماراتك كراعيين بلاتينيين.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كان التفاعل العالمي على الدوام إحدى الركائز الأساسية لرحلة التحول الرقمي في دبي، ويتجلى ذلك في المشاركة الفاعلة في المنصات والأحداث التقنية العالمية، التي تتجسد اليوم في «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025».

لقد أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في المعرض للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم.

نرى في الحدث منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال سوف تسلط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات».

وتعرض دبي الرقمية مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة ضمن جناح دبي من أهمها: «لوحة دبي»، تعطي متخذي القرار نظرة شاملة حول بيانات ومؤشرات آنية ولحظية للإمارة بـ360 درجة، وتجمع أرقاماً ومؤشرات لمختلف القطاعات، المعتمدة على تحليلات البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

«مرصد دبي»

ومن المنتجات التي تعرضها دبي الرقمية كذلك «مرصد دبي»، عبارة عن منصة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، وتتميز هذه المنصة بقدرتها على اكتشاف التغيرات غير الطبيعية والتنبؤ بها بدقة عالية، مع تقديم تفسيرات لهذه التغيرات من خلال ربطها بالأخبار والأحداث المحلية والعالمية.

وسيتم عرض الموظف الذكي، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم كل التطبيقات المالية والموارد البشرية، ويضم أكثر من 62 خدمة رئيسية، وأكثر من 200 خدمة فرعية، ويخدم أكثر من 76 جهة حكومية، ونحو 76 ألف موظف في مختلف المجالات.

أما تطبيق دبي الآن فهو تطبيق الخدمات الحكومية الموحدة في دبي لجميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان باستخدام «الهوية الرقمية».