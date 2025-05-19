الإمارات تشارك في «جيتكس أوروبا - برلين» بـ 21 شركة وطنية

يقام المعرض في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، حيث يُمثل منصة عالمية لاستعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والاقتصاد الرقمي.
ويضم وفد الدولة 38 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وأكثر من 21 من الشركات الإماراتية الناشئة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر يستعرضون أبرز الحلول المبتكرة والمشاريع الريادية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويتضمن برنامج الزيارة، مشاركة معالي علياء المزروعي في الجلسة الافتتاحية للمعرض، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجتمع ريادة الأعمال والتكنولوجيا الألماني وجلسات نقاشية حول تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.
وتأتي المشاركة في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها في القارة الأوروبية، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز دور الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.
لقد أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في المعرض للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم.
نرى في الحدث منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال سوف تسلط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات».
وتعرض دبي الرقمية مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة ضمن جناح دبي من أهمها: «لوحة دبي»، تعطي متخذي القرار نظرة شاملة حول بيانات ومؤشرات آنية ولحظية للإمارة بـ360 درجة، وتجمع أرقاماً ومؤشرات لمختلف القطاعات، المعتمدة على تحليلات البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وسيتم عرض الموظف الذكي، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم كل التطبيقات المالية والموارد البشرية، ويضم أكثر من 62 خدمة رئيسية، وأكثر من 200 خدمة فرعية، ويخدم أكثر من 76 جهة حكومية، ونحو 76 ألف موظف في مختلف المجالات.
أما تطبيق دبي الآن فهو تطبيق الخدمات الحكومية الموحدة في دبي لجميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان باستخدام «الهوية الرقمية».