فلاي دبي تعزز حضورها في رومانيا مع بدء رحلاتها إلى ياش



دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى ياش الرومانية لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تُسيّر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

ومع بدء رحلاتها إلى ياش مرتين أسبوعياً، تُوسّع فلاي دبي شبكتها في رومانيا إلى وجهتين، بما في ذلك بوخارست وإلى جانب رحلاتها الجديدة إلى ياش، سترفع فلاي دبي رحلاتها إلى بوخارست لتصبح 3 رحلات يومياً، ليصل إجمالي رحلاتها إلى السوق إلى 21 رحلة أسبوعياً.

وهبطت الرحلة الافتتاحية في مطار ياش الدولي وسط استقبال برشاشات المياه التقليدية، وترحيب حار من المسؤولين المحليين وممثلي المطار وممثلي وسائل الإعلام.



تنامي الطلب

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «لطالما كانت رومانيا سوقاً مهماً بالنسبة لنا، حيث واصلنا تحقيق نمو قوي في السوق من انطلاق رحلاتنا في العام 2012. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نمت أعداد المسافرين بمعدل 16% سنوياً إلى بوخارست. لقد قمنا بزيادة رحلاتنا من 3 رحلات أسبوعياً إلى 3 رحلات يومياً، مما يعكس تنامي الطلب القوي على السفر بين الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وخارجها». وأضاف أفندي: «من خلال إطلاق ياش كوجهة ثانية لنا في رومانيا، إلى جانب زيادة رحلاتنا المتوقع إلى بوخارست نهاية أكتوبر، فإننا على ثقة بأن هذه الخدمات ستوفر لعملائنا راحة أكبر وفرصاً أكبر لتجربة ثقافة البلاد وفرص الأعمال المتاحة فيها. وبدءاً من خدمة مرتين أسبوعياً إلى ياش، يسعدنا أن نفتح سوقاً أخرى غير مخدومة جيداً لعملائنا لاكتشافها ومعرفة كيف يتنامى الطلب على هذه الوجهة في السنوات القادمة».



خيارات أوسع

وقال روميو فاترا، المدير العام لمطار ياش: «يُمثل إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة بين ياش ودبي إنجازاً هاماً لمطارنا، إذ يوفر للمسافرين خيارات سفر أوسع، ويعزز دور مطار ياش كبوابة دولية للمنطقة بأكملها. يُعد مطار ياش حالياً المطار الوحيد في منطقة مولدوفا الذي يوفر رحلات مباشرة إلى دولة الإمارات. يسعدنا الترحيب بفلاي دبي في ياش، ونود أن نشكرهم على ثقتهم باختيار مدينتنا. نتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد وقيّمة تعود بالنفع على المسافرين والمجتمع على حد سواء».

وتُعرف ياش بأنها العاصمة الثقافية لرومانيا، وهي موطن للعديد من المواقع التاريخية والثقافية التي يمكن للسياح زيارتها والاستمتاع بها. ويشمل ذلك قصر الثقافة، الذي يضم أربعة متاحف يُمكن للزوار قضاء أيامهم في التجول فيها بسهولة، وكاتدرائية متروبوليتان، وهي كنيسة رائعة على طراز عصر النهضة الإيطالي، بالإضافة إلى أقدم مسرح في رومانيا وهو مسرح فاسيلي ألكساندري الوطني.

وكانت فلاي دبي قد بدأت في 17 سبتمبر رحلاتها إلى كيشيناو عاصمة مولدوفا كأحدث وجهاتها في أوروبا. واعتباراً من ديسمبر، ستنضم كل من فيلنيوس في ليتوانيا وريغا في لاتفيا إلى شبكة فلاي دبي المتنامية حول العالم.