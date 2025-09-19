«جى تي بي» تتوسع إقليمياً عبر بوابة دبي



أعلنت شركة.JTB Corp (التي يقع مقرها الرئيسي في شيناغاوا- كو، بطوكيو؛ ورئيسها والمدير التنفيذي: Eijiro Yamakita)، وهي المزود الرائد لحلول السفر في اليابان، عن إنشاء فرع لها في دبي، كجزء من توسعها الاستراتيجي في حلول السفر بين الشركات وسيبدأ فرع دبي الجديد عملياته رسمياً في يناير 2026.



تمثل دبي، مركزاً محورياً في الاقتصاد سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد تدفقاً متسارعاً للشركات العالمية. تقدم بيئة الأعمال الديناميكية هذه طلباً قوياً على أنشطة الشركات المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، تستضيف المنطقة عدداً كبيراً من المسافرين ذوي القيمة الصافية العالية الذين لديهم اهتمام قوي باليابان، مما يمثل إمكانات كبيرة لنمو السياحة الوافدة في المستقبل. بعد إجراء أبحاث مكثفة ودراسات جدوى منذ عام 2024، قررت JTB تقديم حلول سفر شاملة في المنطقة وستفتح فرعاً في دبي لدخول سوق الشرق الأوسط واستكشاف فرص جديدة.



مركز للأعمال

وأنشأت JTB فرعها في دبي لتتماشى مع رؤية دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والسياحة، بهدف توسيع حلول السفر بين الشركات في الشرق الأوسط. يقدم الفرع خدمات شاملة للشركات، بما في ذلك تخطيط وإدارة مراسم افتتاح الشركات، وبرامج السفر التحفيزية، وفعاليات الجوائز، واجتماعات العمل للشركات في المنطقة. كما يوفر حلول إدارة سفر الأعمال، ودعم التسويق، وجولات التفتيش للشركات التي تتوسع في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سيشجع الفرع السفر إلى اليابان من خلال الاستفادة من سياسات السياحة الوطنية ومبادرات الحكومة المحلية.