178 مليار درهم سوق السياحة العلاجية العالمي في 2025

اختتمت مؤخراً فعاليات الدورة الثانية من ملتقى السياحة العلاجية والطبية الذي أقيم في دبي، وحقق الملتقى نجاحاً باهراً مع استقطاب المشاركين والمهتمين وأصحاب الاختصاص بهذا المجال، حيث شكل الحدث منصة عالمية مهمة جمعت نخبة من الرواد العالميين في قطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، ما خلق بيئة مثالية للتعاون والنمو الاستراتيجي، وعقد شراكات فاعلة.

وبحسب القائمين على الملتقى، يشهد قطاع السياحة العلاجية ازدهاراً مستمراً، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم سوق السياحة العلاجية العالمي، حوالي 48.5 مليار دولار «178 مليار درهم» في عام 2025، وأن يرتفع إلى 186 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 16%، في حين قدَّر بعض الخبراء الآخرين الرقم بأكثر من 200 مليار دولار.

وقال هادي ملاعب، الرئيس التنفيذي لشركة آغورا المنظمة للملتقى: «نجح ملتقى السياحة العلاجية والطبية في أن يكون منصة لمختلف المؤسسات الطبية والهيئات الصحية والسياحية، التي حرصت على الوجود واستعراض برامجها العلاجية والطبية التي تقدم للسياح والزوار، وكان اللافت في هذه المشاركة وجود عدد من الهيئات السياحية في عدد من الوجهات العالمية التي حرصت على المشاركة للتعريف بالمقومات الطبية والعلاجية المتطورة التي تمتلكها في بلدانها».

وأضاف ملاعب: «إن القطاع الطبي والعلاجي يشهد تطوراً متسارعاً، الأمر الذي يتطلب من خلاله وجود ملتقى لاستعراض آخر التطورات في هذا القطاع الهام، وقد شهدنا مشاركة فاعلة ومهمة لعدد كبير من الجهات والمؤسسات الطبية في دولة الإمارات ومن العديد من الدول المشاركة، وشكل الملتقى منصة عملية ومضمونة النتائج مكّنت المشاركين من الاستفادة من الفرص الناشئة، وبناء علاقات استراتيجية، وترسيخ مكانتهم في مقدمة هذه الصناعة الديناميكية».

وشهد المعرض مشاركة مهمة وكبيرة من دائرة الصحة بدبي، ومن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث جرى استعراض أهم وأبرز المؤسسات الطبية في كلتا الوجهتين، والتقدم الكبير في الصحة العلاجية والطبية المقدم للزوار والسياح.

وقال الدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «تشهد أبوظبي إقبالاً متزايداً من المرضى من أنحاء العالم الذين يبحثون عن رعاية طبية متقدمة معظمها غير متوفرة في المنطقة. ونحن في كليفلاند كلينك أبوظبي نفخر بدورنا المحوري في هذا النمو من خلال تقديم خبرات عالمية المستوى وتوفير أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية المعقدة. ونلاحظ تزايداً في توجه المرضى العالميين إلى أبوظبي لتلقي العلاج في مجالات الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلوم الأعصاب، وزراعة الأعضاء، فإن هذه المجالات التي يحقق فيها أطباؤنا الرواد نتائج علاجية رائدة، بدعم من التقنيات الروبوتية المتطورة والذكاء الاصطناعي. إن هذا النمو في السياحة العلاجية يعكس الثقة الكبيرة في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي والتزامنا الراسخ بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى القادمين إلى أبوظبي».

ومن جهته، قال الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية في أبوظبي: «نلتزم في مدينة برجيل الطبية بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للسياحة العلاجية في المنطقة، من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومتطورة تستقطب المرضى من مختلف دول العالم. حيث نقدم الرعاية المتكاملة مع توفير البنية التحتية المناسبة والكادر الطبي المحترف ذوي الخبرات العالمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في التخصصات الدقيقة. تشمل خدماتنا المتخصصة طب الأجنة، والإخصاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رفع نسب النجاح وتحقيق أفضل النتائج للمرضى الباحثين عن حلول متقدمة في مجال الخصوبة».

ومن جهتها، قالت الدكتورة سمية زاهر، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات: «نؤمن في مستشفى دانة الإمارات بأن صحة المرأة لا تُحدد بفصل واحد من الحياة - بل هي رحلة تستمر مدى الحياة».

وأضافت د. زاهر: «واسترشاداً برؤيتنا، فإننا نتجاوز التركيز التقليدي على الأمومة إلى رعاية شاملة ومتكاملة تدعم المرأة في كل مرحلة من مراحل حياتها، من مرحلة المراهقة إلى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث».

ومن جانبها، أوضحت رافاييلا دي سيبيو مديرة شركة Italcares الإيطالية أن مشاركتها في الملتقى جاءت لإبراز قوة النموذج الإيطالي القائم على دمج الرعاية الصحية المتقدمة مع الطب الحراري المبني على الأدلة، وأسلوب الحياة الصحي الذي يعزز طول العمر.

وذكرت سيبيو أن اختيار دبي جاء لما تمثله من منصة عالمية للحوار والابتكار في هذا القطاع، مؤكدة أن الملتقى شكّل فرصة لبناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات ومستثمرين ومهنيين دوليين يؤمنون بأهمية الجمع بين الوقاية والعافية والرعاية في منظومة متكاملة.

وبدورها، تحدثت د. نارين ماميكونيان، مديرة مركز نايري الطبي من أرمينيا: «أتت مشاركتنا في ملتقى السياحة العلاجية والطبية في دبي للتعريف بأرمينيا كوجهة واعدة للسياحة العلاجية والصحية، ويُمثل هذا الحدث فرصة رائعة للتواصل مع المشاركين والمهتمين من جميع أنحاء العالم، وبناء شراكات قوية، وتسليط الضوء على الخبرة والابتكار اللذين تُقدمهما أرمينيا في مجال الرعاية الطبية العالمي».

وتُرسِّخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز إقليمي رائد ومركز عالمي ناشئ للسياحة العلاجية والطبية، ولا تزال دبي تُحقق أداء متميزاً. ففي عام 2023، استقبلت المدينة 691,000 سائح صحي، مما أسفر عن إنفاق تجاوز مليار درهم (280 مليون دولار ) وأكثر من 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) كأثر اقتصادي غير مباشر. من المتوقع أن ينمو سوق السياحة العلاجية في الإمارات العربية المتحدة من 628.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 1.26 مليار دولار بحلول عام 2030.