«إي اف چي هيرميس» تسلط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن مواصلة زخم مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن، والذي انعقد على أرض استاد الإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر تحت شعار «الاستثمار الأمثل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقد جمع المؤتمر نخبة من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات المدرجة وصناع القرار، لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الأكثر ديناميكية في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المالية، والعقارات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والمواد الأساسية. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 131 شركة مدرجة، واستضافة 710 ضيوف من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 285 مستثمراً يمثلون 146 مؤسسة استثمارية رائدة، ما يعكس حجم وأهمية المؤتمر باعتباره البوابة الرئيسية للأسواق الإقليمية.

وعقب هذا النجاح، كشفت إي اف چي هيرميس أنه تم التصويت لها من قبل المستثمرين لتحتل المركز الأول في فئة Corporate Access Conference لأسواق أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن استطلاع أبحاث Extel، لعام 2025، لتؤكد بذلك القيمة المضافة، التي توفرها مؤتمراتها المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات على حد سواء. ويكرس هذا التصنيف مؤتمر إي اف چي هيرميس «One-on-One»، الذي تنظمه الشركة في مدينة دبي أبرز مؤتمر استثماري في المنطقة، متفوقاً على العديد من نظرائه العالميين، وقد تم تصنيف مؤتمر الشركة في لندن في المرتبة الثالثة في فئة «الرؤية المؤسسية للمؤتمرات» بناء على الأصوات، ما جعل إي اف چي هيرميس البنك الاستثمار الوحيد، الذي يمتلك مؤتمرين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في فئتين مختلفتين.

وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بترسيخ جسور فاعلة بين المستثمرين العالميين والشركات الواعدة في المنطقة. نفتخر بهذا التقدير الذي يعكس ثقة عملائنا المستمرة في إي اف چي هيرميس وفيما نحققه سوياً. منذ إطلاق أول مؤتمر لنا في شرم الشيخ عام 2001 بهدف ربط المستثمرين الدوليين بالشركات المدرجة في المنطقة شهدت فعالياتنا نمواً استثنائياً عاماً بعد عام. واليوم، باتت مؤتمراتنا أكبر منصة مخصصة لاستعراض فرص الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مانحة المستثمرين وصولاً مباشراً إلى أبرز الشركات الإقليمية. في العام المقبل يحتفل مؤتمرنا «One-on-One» بمرور عشرين عاماً على انطلاقه في مدينة دبي، وهو إنجاز يعكس حجم وتأثير وطموح منصتنا».