الإنماء يعلن الاستثمار الاستراتيجي في «كاشيو»

أعلن مصرف الإنماء عن استثمار وشراكة استراتيجية مع «كاشيو» المنصة المالية في مجال إدارة المصروفات وحلول بطاقات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهذا ينضم «كاشيو» إلى محفظة الإنماء الاستثمارية في قطاع التقنية المالية «فنتك»، والتي تضم أسماء بارزة مثل أموال تك، وإيجاري، ولين تكنولوجي، ونيرباي، بالإضافة إلى عدد من صناديق رأس المال الجريء المحلية. ويأتي هذا الاستثمار لتعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين، بهدف تطوير منصة شاملة لإدارة المصروفات، وتقديم حلول مالية عالمية المستوى لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، وضمان استفادتهم من أحدث التقنيات المتوفرة في الأسواق العالمية. كما يُعزز نظام الولاء الخاص بكاشيو من قيمة العرض المقدم، من خلال إتاحة الوصول إلى شركاء مميزين مثل: Emirates Skywards، وAir France، وKLM، وAvios، وJapan Airlines، وJumeirah One، وAccor Hotels، وIntercontinental، وShukran، وغيرها.

من خلال هذا التعاون يمكن لعملاء الإنماء من قطاع الشركات إصدار عدد غير محدود من بطاقات الشركات في ثوانٍ، ومراقبة المصروفات والتحكم بها بشكل لحظي، وأتمتة سير العمليات المالية، والتكامل المباشر مع الأنظمة للحصول على اطلاع وتحكم غير مسبوقين في مواردها المالية، ما يسهم في توفير الوقت والجهد والنفقات ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الأعمال اليدوية وتوفير الوقت والتكاليف.

وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كاشيو: «لقد أصبحت هذه الشراكة والاستثمارات الاستراتيجية ممكنة بفضل رؤية السعودية 2030، حيث ستواصل كاشيو ومصرف الإنماء المساهمة في دعم أهداف المملكة المتمثلة في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحول نحو مجتمع غير نقدي، من خلال الجمع بين نطاق مصداقية مصرف الإنماء وقاعدة عملائه مع منصة كاشيو المتطورة لإدارة الإنفاق ومنظومة الولاء الخاصة بشركة كاشيو، والتي تحظى بالاعتراف على نطاق عالمي، يمكّن هذا التعاون العملاء من الوصول إلى أحدث الطرق المجزية والأكثر فعالية لإدارة نفقات شركاتهم وخدمات المعاملات المصرفية».