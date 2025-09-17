بلووم القابضة تطلق «ماربيلا - المرحلة العاشرة»

أعلنت «بلووم القابضة» عن إطلاق «ماربيلا»، المرحلة العاشرة من مشروع «بلووم ليفينج» في أبوظبي، ومن المقرر انتهاء الأعمال في الربع الرابع من عام 2028.

وتقدم «ماربيلا» مجموعة جديدة من الفلل، تتراوح ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «يمثل إطلاق ماربيلا محطة بارزة في مسيرة «بلووم القابضة»، حيث نحرص على ابتكار وجهات مجتمعية متكاملة، ترتكز على أعلى معايير الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. ولقد شهدنا تفاعلاً إيجابياً وإقبالاً ملحوظاً على المراحل التسع، التي تم طرحها في مشروع «بلووم ليفينج»، ما يؤكد ثقة السوق بنا وبما نقدمه».

وقد بدأت «بلووم القابضة» عملية التسليم المبكر لـ«قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بـ«لووم ليفينج»، وتسير أعمال البناء في جميع الوحدات، التي تم إطلاقها في المشروع وفقاً للجدول الزمني. ويضم «بلووم ليفينج» وحدات سكنية، تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق، التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي، وقد تم تصنيف «بلووم ليفينج» منطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.