شكري المهيري رئيساً تنفيذياً لـ «الوثبة الوطنية للتأمين»

عينت شركة الوثبة الوطنية للتأمين، شكري سالم مصبح حميد المهيري رئيساً تنفيذياً جديداً، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات التأمين والاستثمار والتطوير الصناعي، وسيقود الشركة خلال فترة من التحول الاستراتيجي والنمو.

شغل شكري المهيري عضوية مجلس إدارة شركة الوثبة للتأمين منذ عام 1998، وشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت فيها، كما شغل عضوية مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، ما عزز سمعته قائداً موثوقاً في قطاع التأمين في دولة الإمارات، وتشمل مسيرته المهنية الأوسع أدواراً عليا في شركة دبي للاستثمار الصناعي، وشركة أبوظبي للاستثمار، ووزارة الصحة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويأتي التعيين في لحظة محورية بينما تواصل شركة الوثبة للتأمين البناء على زخم قوي بعد تحقيقها أعلى إيرادات تأمين على الإطلاق عام 2024، ما يمهد الطريق لتحقيق إنجازات كبيرة عام 2025 تواصل الشركة جهودها لتقليل مخاطر ميزانيتها العمومية، مع طموح واضح للوصول للتصنيف الائتماني «أ» وزيادة إيراداتها إلى 2 مليار درهم بحلول عام 2030.

سجل حافل

وقال الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس الإدارة: «يسرنا أن نرحب بشكري المهيري رئيساً تنفيذياً للشركة. إن تاريخه العريق في شركة الوثبة للتأمين وفهمه العميق للقطاع يجعله الشخص الأمثل لقيادة الشركة خلال هذه الفترة الحرجة من النمو. وستسهم رؤيته الاستراتيجية وسجله الحافل بالإنجازات في تحقيق أهدافنا طويلة المدى وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا».

وقال راشد درويش الكتبي، نائب رئيس مجلس الإدارة: «إن خبرة المهيري في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي هي بالضبط ما تحتاجه شركة الوثبة للتأمين في مرحلتها المقبلة».

وأضاف موراليكريشنان رامان، الرئيس المالي: «إن الأهداف المالية التي وضعناها طموحة، ولكن بقيادة شكري المهيري، نحن واثقون من قدرتنا على تحقيقها. ستكون خبرته في إعادة هيكلة الاستثمار والعمليات أساسية في سعينا للوصول للتصنيف الائتماني «أ» والعمل على تحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة ذات أقساط تأمين إجمالية تبلغ ملياري درهم إماراتي. إن فطنته المالية تتوافق تماماً مع توجهنا الاستراتيجي».

وقال شكري المهيري: «كانت هذه الشركة جزءاً أساسياً من حياتي المهنية، وأنا متحمس لقيادة فريق ملتزم بالتميز والابتكار، أنا واثق من أنه من خلال التركيز على النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية، لن نحقق أهدافنا الطموحة فحسب، بل سنواصل أيضاً خدمة عملائنا والمساهمة بشكل فعال في المشهد الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات».