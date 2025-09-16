«سيدات أعمال الشارقة» يمكن عضواته كشريك استراتيجي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات



يشارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025 بصفته الشريك الاستراتيجي الرسمي، مقدماً لعضواته منصة مرموقة لاستعراض إبداعاتهن في أعرق وأضخم معرض تجاري من نوعه في المنطقة.



وتمثل هذه المشاركة فرصة استثنائية للشركات التي تقودها سيدات أعمال للوصول إلى أسواق دولية رفيعة المستوى والتواصل مع نخبة من العملاء والمستثمرين.

ويقام المعرض في مركز إكسبو الشارقة 24-28 سبتمبر 2025، ويشكل حجر أساس لصناعة المجوهرات والساعات الفاخرة.



ومنذ انطلاقته في عام 1993 بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أسهم المعرض في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للسلع الفاخرة، وجذب أكثر من 500 عارض قدموا أحدث الابتكارات في عالم الساعات والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة. وتستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية من سوق سريع النمو، فمن المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المجوهرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 11.48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بنمو سنوي 10.2%.

ويرعى المجلس مشاركة كل من حور القيزي، مؤسسة شركة «باي تونتي فايف» (By 2wenty5) للذهب والألماس والمجوهرات الفاخرة، وخديجة أحمد السلامي، مؤسسة شركة «حرف ونقش للمجوهرات» (HarfwNagsh)، وسمية بكار، مؤسسة شركة «صلة» للألماس (Sila)، وشركة «سولا» للمجوهرات (Solla).



منصة عالمية

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «إن شراكتنا الاستراتيجية الرسمية لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025 تمثل امتداداً لرسالتنا الراسخة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها بوصفها محركاً رئيسياً للابتكار والتميز والتنوع الاقتصادي. هذه الخطوة تمنح عضواتنا منصة عالمية رفيعة المستوى لاستعراض إبداعاتهن المتميزة ونماذج أعمالهن الرائدة، والانفتاح على جمهور دولي من المستثمرين وصناع القرار. إنها مبادرة استراتيجية تنسجم مع رؤية الشارقة في إبراز ريادة المواهب النسائية، وترسيخ حضورها في قطاع يعد جزءاً أصيلاً من هوية المنطقة ومكوناً رئيسياً في مشهدها الاقتصادي المزدهر».



ويجمع المعرض قادة صناعة الساعات والمجوهرات الفاخرة، ويجذب عشرات آلاف الزوار، ومنهم كبار الشخصيات، وأفراد العائلات الحاكمة، وأصحاب الثروات، وهواة جمع المجوهرات والساعات الثمينة الدوليين من أنحاء العالم، حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 66 ألف زائر من 52 دولة.



ومن خلال الشراكة مع معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025، يؤكد مجلس سيدات أعمال الشارقة التزامه بتوفير فرص نوعية مؤثرة لعضواته، تمكن رائدات الأعمال من وضع مشاريعهن مع كبرى العلامات التجارية العالمية، والتواصل المباشر مع آلاف المشترين، والاندماج في سلسلة التوريد العالمية الفاخرة. ويستقبل المعرض الجمهور مجاناً.