رقم قياسي عالمي جديد في دبي بأكبر فاعلية لتجربة العطور

حققت فخر الإمارات للعطور رقماً قياسياً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمها أكبر فعالية لتجربة العطور في العالم، التي أقيمت في دبي. بجمع أشهر مقيّمي العطور، والمؤثرين، وعملاء العلامة التجارية في أمسية استثنائية.

ولأول مرة في تاريخ صناعة العطور، منحت العلامة التجارية عملاءها وعشاق العطور فرصة المشاركة في تجربة حية، والتصويت، والتقييم، ليكونوا جزءاً من الاحتفال بالنجاح الذي حققته الشركة، لينتج عن ذلك إطلاق العطر الفائز إصداراً حصرياً بمناسبة الذكرى السنوية وهدية مميزة لعملاء العلامة التجارية.

شهد الحدث مشاركة مئات الحضور الذين خاضوا تجربة ثلاثة عطور حصرية محدودة الإصدار، كل منها مصمم بعناية ليعكس تراث العلامة وفنونها الإبداعية. وصوّت الجمهور لاختيار العطر الفائز، الذي توج رسمياً عطر الذكرى السنوية لفخر الإمارات للعطور، ما منح المشاركين فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من فصل جديد في تاريخ صناعة العطور.

قدمت الأمسية تجربة مميزة تشمل مساحات مخصصة لاستكشاف العطور، وعروضاً تفاعلية، ومناطق تصوير مبتكرة تحتفي بالثقافة الإماراتية، وتبرز التزام العلامة التجارية بتقديم فخامة استثنائية وتجربة حسية لا تُنسى. وكانت أبرز لحظات الحدث الإعلان المباشر عن شهادة موسوعة غينيس، تلاها الكشف عن العطر الذي اختاره الجمهور.

يجسد هذا الإنجاز الرؤية الطموحة لفخر الإمارات للعطور في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لصناعة العطور، حيث يلتقي الابتكار الراقي بالتقاليد الأصيلة، وتُعاد صياغة مفهوم الفخامة على أعلى المستويات.

خلال مشاركة المجتمع في بناء إرث العلامة التجارية، لم تُحقق فخر الإمارات رقماً قياسياً عالمياً فحسب، بل أضافت أيضاً إنجازاً وطنياً استثنائياً يعزز مكانة الإمارات في سجل الإنجازات العالمية بفخر واعتزاز.