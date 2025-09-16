الإمارات تسيطر على 80 % من أفضل الشركات للنساء خليجياً

أعلنت مجموعة أفتار عن الإصدار الثاني من قائمة أفضل الشركات للنساء في الخليج BCWG، التي تطلقها بالشراكة مع سيراماونت.

تُعد القائمة مبادرة مرجعية، تُسلّط الضوء على المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتميز في تعزيز التنوع بين الجنسين، وتبني سياسات عمل شاملة. وجاء الإعلان خلال مؤتمر Best of Best (BOB) (أفضل الأفضل)، الذي عُقد في دبي.

وشهد مؤتمر BOB – الخليج 2025، مشاركة فعالة من الشركات في المنطقة، بمشاركة متحدثين، من بينهم: شركة الشيراوي لإدارة المرافق، شركة دايفرسي سولينيس، دخون الإماراتية، شركة فيناسترا المحدودة - المملكة المتحدة، شركة إنغرام مايكرو، كون الشرق الأوسط، وغيرهم.

وكشفت دراسة BCWG 2025، عن أفضل 10 شركات للنساء في الخليج، إلى جانب شركات أخرى رائدة في إيجاد بيئات عمل شاملة للنساء. ومن بين أفضل 10 شركات، يقع 80 % من مقارها الرئيسة في الإمارات، و20 % في السعودية.

ومن أبرز النتائج الرئيسة للدراسة، وجد أن تمثيل النساء في أفضل الشركات بلغ 33 %، ونسبة النساء من جميع التعيينات في أفضل الشركات بلغت 42 % و28 % من النساء في هذه الشركات حصلن على ترقية، وترتفع النسبة إلى 34 % في أفضل 10 شركات، و95 % من الشركات توفر تدريباً على القيادة، و79 % توفر برنامج إرشاد رسمي، و79 % تقدم تدريباً تنفيذياً، ما يسهم في تطوير المسار المهني للنساء، ونحو 63 % من الشركات لديها مجموعات موارد للموظفات لتعزيز المشاركة، و63 % من أفضل الشركات تضمن تقييم الأداء أثناء إجازة الأمومة المدفوعة، و63 % تقدم استشارات لعلاج الضغط النفسي أو اكتئاب ما بعد الولادة، و95 % من الشركات تعزز ثقافة شاملة عبر برامج لمعالجة قضايا التنوع والشمولية والمساواة.

وقد تم تقييم الشركات بناءً على عدة معايير تشمل برامج استقطاب واستبقاء الكفاءات النسائية، وتمثيل النساء في المناصب القيادية والعدالة في الأجور والمزايا، وسياسات دعم الأمهات ومقدمي الرعاية، وترتيبات العمل المرنة، ومساءلة الإدارة في قضايا التنوع والشمولية، ويمثل الفائزون هذا العام قطاعات اقتصادية متنوعة، تمثل التكنولوجيا، الصناعة، التجزئة والخدمات المالية.

وقالت الدكتورة ساونداريا راجيش، مؤسسة ورئيسة مجموعة أفتار: «مع إتمام الدراسة لعامها الثاني في مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن نشهد التزاماً متزايداً بدمج النساء في بيئة العمل. لقد وضعت أفضل الشركات أطر شمولية متكاملة، لضمان أن يُعترف بتقدم النساء كأولوية استراتيجية للنمو. ومن خلال التدريب على القيادة والتوجيه والرعاية المهنية، تعمل هذه المؤسسات على تعزيز ثقافة التعاون والدعم، وخلق مسارات عادلة للنمو الوظيفي. نحن فخورون بتكريم هذه الشركات الرائدة، التي وضعت معياراً ذهبياً، يُلهم باقي المنظومة الاقتصادية في المنطقة».

من جانبها، قالت سوبا ف. باري رئيسة شركة سيراماونت: «تتقاسم سيراماونت وأفتار التزاماً عميقاً بدفع عجلة الشمولية عالمياً، ونحن فخورون بالاحتفال بالزخم المستمر لمبادرة أفضل الشركات للنساء في الخليج. لقد اتخذت أفضل 10 شركات والشركات الأخرى هذا العام، خطوات ملموسة لدعم النساء في أماكن العمل، من خلال الرعاية والتوجيه، والمجموعات الداعمة، والمزايا التي تعزز نمو المواهب. إن هذه المؤسسات لا تستثمر فقط في تحقيق العدالة، بل تسهم أيضاً في تشكيل مستقبل عمل أكثر شمولية. ونحن في سيراماونت فخـورون بالاعتراف بقيادتها».

أفضل 10 شركات في الخليج لعام 2025 (حسب الترتيب الأبجدي):

•شركة الموسى للمشاريع قسم تأجير السيارات (ثريفتي ودولار)

•الشيراوي لإدارة المرافق ذ.م.م

•دايفرسي سولينيس

•دخون الإماراتية

•مجموعة عيسى صالح القرق

•إيكولاب

•إي واي

•شركة فيناسترا المحدودة - المملكة المتحدة

•كون الشرق الأوسط المحدودة

•تروكر

كما انضمت للقائمة تسع شركات أخرى (حسب الترتيب الأبجدي):

•مجموعة أباريل

•بيوتي ستيبس

•كانون الشرق الأوسط

•سي بي آر إي للخدمات الاستشارية ذ.م.م.

•جي آي جي جلف للتأمين

•هاوس أوف شيبينغ للاستشارات الإدارية ش.م.ح.

•إنغرام مايكرو كومباني

•إم سي إيه للاستشارات الإدارية والتدقيق

•ويبرو المحدودة