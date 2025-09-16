«هايبر سايكل» العالمية تنقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي

أعلنت شركة هايبر سايكل العالمية عن نقل مقرها الرئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبوظبي.

وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الرئيسي الجديد في أبوظبي، خلال احتفال نظمته الشركة، الاثنين، في أبوظبي، بحضور مؤسسي الشركة، وعدد من المستثمرين الإماراتيين الذين استحوذوا على حصص استراتيجية بها، وذلك ضمن خطط نقل أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الدولة، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي طورتها الشركة، وتعزيز تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز أعمالها ويسهم في نموها وتوسعها.

وقال توفيق صليبا الرئيس التنفيذي لشركة هايبر سايكل، والذي يشغل أيضاً منصباً في معهد مهندسي الكهرباء، أكبر مؤسسة تقنية ومهنية في العالم متخصصة في تطوير التكنولوجيا من أجل الإنسانية: «سيستمر العمل في إنترنت الذكاء الاصطناعي، ويتواصل الطلب عليه، ليتجاوز أي قطاع آخر، وسينمو ليشمل قطاعات أخرى، وكما أن الماء والأوكسجين ضروريان للحياة، ستصبح هذه الشبكة الجديدة أساسية لكل الأعمال».

وبدوره، قال وسام الجنيد المدير التنفيذي لشركة هايبر سايكل: «إن تواجد شركة هايبرسايكل في العاصمة أبوظبي سيدعم أعمالها وأنشطتها، ويدفعها للتوسع، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مختلف الجهات لتطوير أعمالها بما يواكب أحدث الابتكارات، وستتعاون هايبر سايكل مع مختلف الجهات في الإمارات لتقديم خدماتها بشكل يحقق لها الفائدة الكبرى ويعزز من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة أكثر التطورات في هذا الشأن».

وتعمل شركة هايبرسايكل العالمية – التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية وتتجاوز قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار بناءً على البيانات المالية للشركة في العام 2024-على تمكين عملائها من تشغيل «إنترنت الذكاء الاصطناعي» انطلاقاً من قلب منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تأسيس حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

كما تتمثل مهمة شركة هايبر سايكل في تأمين «إنترنت الذكاء الاصطناعي» مع ضمان مشاركة جميع عملائها في عملية تكوين الثروة الحتمية، حيث إن «إنترنت الذكاء الاصطناعي» هو الشبكة التي يمكن من خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل معاً بشكل منتج، مما يدفع عجلة الازدهار والابتكار العالمي إلى مستويات غير مسبوقة.

ونجحت شركة هايبرسايكل في تعزيز حضورها القوي في السوق، حيث تم اعتماد منتجاتها من قبل أكثر من 1000 شركة، بينما قام أحد عملائها بتشغيل أحد تطبيقاتها ليخدم أكثر من 65 مليون مستفيد، كما أن الغالبية العظمى من عملاء الشركة قد نجحوا عبر استخدام التطبيقات والأنظمة الخاصة بالشركة في اكتساب المزيد من المعرفة وتحقيق إيرادات أعلى.