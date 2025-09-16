رشا المبارك: الصناعات الإبداعية تعزز الاقتصاد الثقافي

اختتم كونغرس العربية والصناعات الإبداعية للاحتفاء باللغة العربية وتجلياتها الثقافية عبر مختلف الصناعات الإبداعية، حيث ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، بهدف إبراز المشهد الإبداعي العربي برؤية معاصرة، والإسهام في بناء منظومة ثقافية وإبداعية عربية واعدة، وذلك تماشياً مع جهود دولة الإمارات في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها عالمياً.

وقد استقطب المؤتمر، في دورته الرابعة، حضوراً مميزاً ضم نخبة من المبدعين وصناع القرار، من بينهم محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعلي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والممثلة هند صبري، والفنان والكوميديان الفلسطيني - الأمريكي محمد عامر، إلى جانب عدد من الشخصيات الإبداعية العربية البارزة.

وشاركت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة «ميوزك نيشن» في كونغرس العربية والصناعات الإبداعية من خلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، الذي انعقد يومي 14 و15 سبتمبر في الاتحاد أرينا بأبوظبي، تحت شعار «إعادة تخيل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور»، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات العربية في مجال الإبداع.

تناولت الحلقة النقاشية التي عقدت بمشاركة الممثلة والمخرجة نادين لبكي، وأدارت الحوار كارولين فرج، رئيسة تحرير CNN بالعربية، دور الفن والموسيقى في إبراز الهوية الثقافية العربية عالمياً، وأهمية الموازنة بين التراث والابتكار في الصناعات الإبداعية، وتأثيرها في تعزيز الاقتصاد الثقافي على المستويين المحلي والعالمي.

أكدت المبارك خلال النقاش، أن الموسيقى تمثل أداة قوية لترسيخ الهوية الثقافية العربية والانفتاح على العالم في الوقت ذاته، مؤكدة أن الصدى يبدأ محلياً، فعندما تعكس الأغنية هويتنا وقصصنا وتجاربنا، فإنها تعزز الفخر والانتماء إلى المجتمع، ثم تنطلق هذه السرديات الإنسانية إلى العالمية حيث يتفاعل معها الجمهور بمختلف ثقافاته.

أكدت المبارك أن حماية حقوق الفنانين تعد أساساً لاقتصاد إبداعي مستدام. ومن خلال شراكات «ميوزيك نيشن» مع منظمات عالمية مثل BMI وSoundExchange، توفر الشركة تعويضات عادلة للفنانين، وتفتح أمامهم أبواب الأسواق الدولية، وتقدم إطار ترخيص عالمياً يمكن المبدعين ويدعم المؤسسات على النجاح. وأكدت المبارك أن رسالتنا في «ميوزيك نيشن» هي أن تكون الموسيقى العربية قادرة على المنافسة عالمياً، مع الحفاظ على أصالتها وجذورها، وضمان تقدير الفنانين وحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى الانتشار العالمي.

وتابعت المبارك إن استراتيجية «ميوزك نيشن» تتماشى مع رؤية الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الموسيقية والثقافية، مؤكدة أن الشركة تلعب دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد الإبداعي، عبر خلق بيئة تشجع على الابتكار الفني وتحمي في الوقت ذاته حقوق المبدعين.