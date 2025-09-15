500 مليون دولار عوائد اقتصادية للأردن من السينما العالمية.. والسياحة ترتفع 20%

استقطب الأردن أكثر من 200 إنتاج سينمائي بين هوليوودي وعربي وهندي. وكشف التقرير السنوي لهيئة الأفلام الملكية (2023) أن الإنتاجات الدولية ضخت أكثر من 500 مليون دولار في الاقتصاد الأردني بين عامي 2017 و2023. كما انعكس أثر هذه الإنتاجات بقوة على قطاع السياحة في نمو متواصل، إذ أوضحت بيانات معهد اليونسكو للإحصاء وهيئة تنشيط السياحة الأردنية أن مواقع التصوير في الأردن شهدت زيادة في أعداد السيّاح تراوحت بين 15% و20% خلال عام واحد فقط عقب طرح أي عمل سينمائي عالمي بارز.

وصف المخرج العالمي ريدلي سكوت وادي رم بأنه «يأسر الأنفاس برحابته»، مؤكداً أنه يشكل عالماً طبيعياً استثنائياً لصنّاع السينما، بعد ما قدّمه للعالم في فيلمه الشهير The Martian. وأبدى المخرج ج. ج. أبرامز الإعجاب ذاته، مشيداً بـ«العظمة الملحمية» التي أضفاها الأردن على فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker. أما النجم جايسون موموا فوصف تجربته في تصوير Dune بأنها «مهيبة»، مؤكداً أنه «لم يرَ صحراء أو صخوراً كتلك من قبل».

وقدّمت البتراء ووادي رم وسائر المواقع المتنوعة في المملكة خلفيات لمجموعة من أبرز الإنتاجات، مثل Aladdin وTransformers وDune، إلى جانب أفلام عربية وهندية مرموقة. ومكّن تنوّع تضاريس الأردن وفرادتها من أن يقوم بدور بديل عن دول أخرى في المنطقة مثل سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان واليمن والسعودية، بل وحتى عن كواكب مثل المريخ.

وقال الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية: «أحدثت الإنتاجات السينمائية الدولية أثراً لافتاً في قطاع السياحة في الأردن. وخذ على سبيل المثال وادي رم، فمنذ تصوير فيلم The Martian تضاعفت أعداد السيّاح إلى وادي رم مرات عدة، وأصبح الموقع معروفاً عالمياً باسم «وادي القمر»، و«المريخ الحقيقي على الأرض». ويترك كل إنتاج عالمي أثراً دائماً يضع مواقع الأردن المميزة على خريطة السياحة العالمية، فقد حوّلت أفلام مثل Dune وStar Wars صحارينا إلى وجهات عالمية لعشاق السينما والمغامرة، وخلقت فرصاً سياحية مستدامة للمجتمعات المحلية».

وشدّد المهندس مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام بالأردن، على مكانة المملكة المتنامية في صناعة السينما العالمية قائلاً: «أطلقنا منظومة دعم متكاملة توفر استرداداً نقدياً يصل إلى 45% من النفقات المؤهلة، ما رسّخ موقع الأردن كخيار استثنائي ووجهة شديدة الجاذبية لصنّاع السينما العالميين. وعندما تضاف هذه الحوافز إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، يغدو الأردن ليس مجرد موقع غني بتنوعه الطبيعي الفريد، بل أيضاً وجهة جاذبة من الناحية المالية».

ويوفر التصوير في الأردن عدداً من المزايا الاستثنائية لشركات الإنتاج، بفضل برنامج الاسترداد النقدي الذي يعد من بين الأكثر تنافسية عالمياً. ويقوم هذا البرنامج على نظام شرائح مرن يكافئ جميع مستويات الإنتاج، فالإنتاجات التي تتراوح استثماراتها بين 250 ألفاً ومليون دولار تسترد 25% من نفقاتها، بينما تؤهل الاستثمارات بين 1 و10 ملايين دولار لاسترداد بنسبة 30%. أما الإنتاجات الكبرى التي تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين دولار، فتحظى باسترداد نقدي يصل إلى 35%، إلى جانب 10% إضافية للمشروعات التي تدمج عناصر ثقافية، ليصل إجمالي الاسترداد إلى 45%. وتُسلَّم هذه الحوافز الكبيرة، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 56%، خلال فترة قياسية لا تتجاوز خمسة أشهر، وهي من الأسرع في هذه الصناعة.