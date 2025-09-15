"المنتدى العالمي للاستدامة" يناقش حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية

تنطلق الدورة الـ13 من المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تحت شعار “النمو المستدام: قيادة التغيير العالمي”، خلال الفترة من 8 حتى 9 أكتوبر المقبل في دبي، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة وبالشراكة الإستراتيجية مع غرف دبي.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، إلى ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للحوار وتبادل الرؤى حول الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة.

وسيتم عرض ومناقشة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية في المنطقة والعالم.

يشارك في المنتدى معالي حنيف فيصل نوروفيق وزير البيئة والغابات في جمهورية إندونيسيا، ومعالي بيرانجير بويل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والسيدة سارة شو الرئيس التنفيذي لـ “مجرى”، والسيدة مها القرقاوي نائبة رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إلى جانب نخبة من المتحدثين الدوليين.