إطلاق «في سويتس» في «دبي بيزنس باي»

أعلنت شركة أناكس عن إطلاق مشروع في سويتس، في قلب منطقة بيزنس باي بدبي، ومن المقرر تسليم الوحدات بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ويتألف المشروع من 19 طابقاً سكنياً مدعومة بثلاثة طوابق بوديوم وقبو ومرافق على السطح، ويضم ما مجموعه 229 موقفاً للسيارات. ويوفر إطلالات بانورامية على المتنزه والقناة المائية وبرج خليفة.

وقال ساتيش سنبال - رئيس مجلس إدارة أناكس القابضة: «رؤيتنا في أناكس للتطوير كانت دائماً تتمثل في ابتكار إقامات تجسد النجاح والرقي. مع مشروع في سويتس، نحقق مفهوماً يعكس روح دبي الريادية ومكانتها مركزاً عالمياً للأعمال. بفضل التصميم الأوروبي الراقي والمرافق العالمية، فإن في سويتس ليس مجرد منزل، بل هو عنوان للتأثير والثقافة والطموح، صمم لقادة العالم المعاصرين».

وقال رافي بهيراني، المدير العام لشركة أناكس للتطوير: «يعكس مشروع في سويتس التزامنا بتقديم إقامات تدمج بين التميز التصميمي والراحة التنفيذية. إن منطقة بيزنس باي هي قلب دبي النابض بالابتكار والأعمال، ومن خلال هذا المشروع نبتكر وجهة تتماشى مع تطلعات المحترفين العصريين والمستثمرين العالميين على حد سواء».

قال عمران خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي إنفسباي وبيكسل، الشريك الحصري للتسويق والمبيعات للمشروع: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية في العالم، ويأتي مشروع في سويتس في موقع مثالي للاستفادة من هذا الزخم. من خلال الدمج بين السكن التنفيذي وملاءمة الأعمال، يقدم المشروع ليس فقط أسلوب حياة متطوراً، بل أيضاً عوائد استثمارية قوية ومستدامة. نرى في في سويتس معياراً للجيل القادم من الإقامات الحضرية، حيث يلتقي الطموح بالفرص».