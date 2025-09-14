سافرا كاتز...القوة التي تحرك إمبراطورية الملياردير لاري إليسون



وراء كل عظيم امرأة، مثل ومقولة شائعة جسدتها سافرا كاتز في الصعود الصاروخي للملياردير لاري إليسون البالغ من العمر 81 عاماً مؤسس شركة أوراكل إلى صدارة المشهد التكنولوجي والمالي عالمياً. الذي نجح الأيام الماضية في إبرام صفقة ضخمة قيمتها 300 مليار دولار مع OpenAI ضمن مشروع البنية التحتية العملاق للذكاء الاصطناعي المعروف باسم «ستارجيت»، وبفضل هذه الصفقة، ارتفعت ثروة إليسون الشخصية بأكثر من 100 مليار دولار في أسبوع واحد، متجاوزاً صديقه إيلون ماسك ليصبح أغنى رجل في العالم بثروة تقارب 400 مليار دولار، قبل أن يسترد ماسك الصدارة مجدداً.



سافرا كاتز كلمة السر

يعود الفضل في صعود لاري إليسون إلى سافرا كاتز، شريكته في الإدارة منذ أواخر التسعينيات، التي تدير الشركة فعلياً، في حين انشغل إليسون بالتخطيط الاستراتيجي بجانب أنشطته الأخرى.

وكانت كاتز نفسها جزءاً من فريق الرئيس الحالي دونالد ترامب عام 2016، الأمر الذي ساعد على إبقاء علاقة أوراكل ودية مع البيت الأبيض، حتى مع دعم إليسون مرشحين جمهوريين آخرين.

ومنح هذا القرب السياسي الشركة فرصة للتفوق على مايكروسوفت في مساعيها إلى الحصول على حصة من عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، إذ تدار خدمة تيك توك الأمريكية حالياً من مراكز بيانات أوراكل.



دور سافرا في أوراكل

تعتبر سافرا كاتز، الرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل، أحد أبرز القادة في عالم التكنولوجيا، ودورها في الشركة لا يقل أهمية عن دور المؤسس لاري إليسون. انضمت إلى أوراكل في عام 1999، وسرعان ما أثبتت نفسها من خلال تبوؤها مناصب قيادية مختلفة.

تتركز مهامها على الإدارة التشغيلية للشركة، بما في ذلك المبيعات والشؤون المالية والمشتريات. وينسب إليها الفضل في قيادة استراتيجية أوراكل للاستحواذ، حيث أشرفت على أكثر من 130 عملية استحواذ ناجحة ساهمت في توسيع نطاق الشركة بشكل كبير.



رئيس تنفيذي مشارك

عندما تنحى لاري إليسون عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014، تم تعيين سافرا كاتز رئيساً تنفيذياً مشاركاً إلى جانب مارك هيرد. وبعد وفاة هيرد في عام 2019، أصبحت هي الرئيس التنفيذي الوحيد للشركة، لتتحمل مسؤولية قيادتها بشكل كامل. في حين يركز إليسون، بصفته الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس مجلس الإدارة، على التخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات التكنولوجية الجديدة.

يعرف أسلوب كاتز القيادي بالتركيز على الأرقام والعمليات التشغيلية، وقد كان لها دور محوري في تحول أوراكل نحو الحوسبة السحابية، ما جعل الشركة لاعباً أساسياً في هذا المجال.



صعود مثير

عاد إليسون إلى قمة المشهد التكنولوجي بعد عقود من التحديات، إذ عرف سابقاً بتحالفه الوثيق مع ستيف جوبز خلال حقبة سابقة، وهو اليوم يعيد تشكيل تحالفاته الشخصية والمهنية لضمان موقع متقدم في ثورة الذكاء الاصطناعي.

وطوال العقدين الماضيين، بدا أن نجم إليسون في أفول مع صعود جيل جديد من قادة التقنية وهيمنة شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل على قطاع الحوسبة السحابية، في حين بدا أن قواعد بيانات أوراكل مجرد أداة تقليدية في أنظمة الحكومات والشركات.



الحوسبة السحابية

ومع ذلك، كان إليسون يتبع استراتيجية قائمة على الترقب ودراسة حركة الأسواق، إذ لم يكن السبق هو هدفه بقدر ما كان يسعى إلى أن يكون "آخر من يصمد". ومع دخول الذكاء الاصطناعي، أعاد وضع شركته في مواجهة مباشرة مع عمالقة قطاع الحوسبة السحابية.

وحتى مع ماضيه المليء بالجدل، من فضائح محاسبية كادت تطيح بالشركة عام 1990 إلى معاركه العلنية مع مايكروسوفت، يظهر إليسون اليوم بصورة أكثر هدوءاً واتزاناً.